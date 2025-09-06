Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο δύο αστυνομικών - Αμοιβή 500.000 ευρώ για πληροφορίες

Μέσα ενημέρωσης περιγράφουν τον ύποπτο ως μύστη θεωριών συνωμοσίας που δεν έκρυβε το μίσος του για την αστυνομία.

Newsbomb

Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο δύο αστυνομικών - Αμοιβή 500.000 ευρώ για πληροφορίες

Ανθρωποκυνηγητό στην Αυστραλία για τον δολοφόνο δύο αξιωματικών

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αυστραλιανές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως προσφέρουν μεγάλη αμοιβή, 500.000 και πλέον ευρώ, για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του φερόμενου δολοφόνου δυο αστυνομικών, θιασώτη θεωριών συνωμοσίας, η διαφυγή του οποίου για σχεδόν δυο εβδομάδες συνεχίζει να απασχολεί την επικαιρότητα στη χώρα της Ωκεανίας.

Ο Ντέσμοντ Φρίμαν, 56 ετών, καταζητείται σε περιοχή της Αυστραλίας με βλάστηση μετά τη θανατηφόρα ανταλλαγή πυρών την 26η Αυγούστου, κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι του, στη μικρή πόλη Πορπάνκα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας - ηπείρου.

Αφού πολλαπλασίασε τις προτροπές στον ενδιαφερόμενο να παραδοθεί κι ανέκρινε συγγενείς του, η αστυνομία στην πολιτεία Βικτόρια ανακοίνωσε πως προσφέρει ένα εκατομμύριο αυστραλιανά δολάρια (κάπου 560.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στον εντοπισμό του, ποσό άνευ προηγουμένου.

Ο Φρίμαν φέρεται να σκότωσε αξιωματικό 59 ετών και υπαξιωματικό 35 ετών και να τραυμάτισε τρίτο όταν πήγαν να κάνουν έρευνα στο σπίτι του για υπόθεση οι λεπτομέρειες της οποίας παραμένουν ασαφείς. Τα τρία μέλη της αστυνομίας ανήκαν σε μονάδα ειδικευμένη σε υποθέσεις σεξουαλικής φύσης και παιδεραστίας.

Η διπλή ανθρωποκτονία, πολύ περισσότερο με θύματα αστυνομικούς, ήταν έγκλημα ιδιαίτερα σπάνιο στη χώρα όπου η οπλοκατοχή ελέγχεται αυστηρά και τα ποινικά αδικήματα με χρήση πυροβόλων όπλων είναι λιγοστά.

Ο «Ντέζι» Φρίμαν διαφεύγει έκτοτε τη σύλληψη. Η αστυνομία προεξοφλεί πως είναι βαριά οπλισμένος.

Μέσα ενημέρωσης περιγράφουν τον ύποπτο ως μύστη θεωριών συνωμοσίας που δεν έκρυβε το μίσος του για την αστυνομία. Ήταν μέλος του οργανωτικά χαλαρού κινήματος των «κυρίαρχων πολιτών», που έκανε την εμφάνισή του στις ΗΠΑ τα χρόνια του 1970 κι αρνείται την εξουσία του κράτους και τους νόμους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των μπαταριών, παίρνουν σειρά τα αυτοκίνητα;

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των μπαταριών, παίρνουν σειρά τα αυτοκίνητα;

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έξτρα αύξηση έως και 55 ευρώ για εργαζόμενους συνταξιούχους

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ε-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Τι πληρώνουν από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου

07:25ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ES90 ξεκινά

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο δύο αστυνομικών - Αμοιβή 500.000 ευρώ για πληροφορίες

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αρχίζουν τα νοκ άουτ, μαθαίνει πιθανό αντίπαλο η Εθνική Ελλάδας

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που της ανακοίνωσαν τη διάγνωσή του για άνοια

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη - 3.000 αστυνομικοί στους δρόμους - Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλες συγκεντρώσεις σήμερα το απόγευμα για τα Τέμπη

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ημέρες καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έκλεισε τα 100: Η μεγάλη γιορτή της πόλης ετοιμάζεται για τον 2ο αιώνα της

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Δικαιοσύνη, θεσμοί και δημόσια διοίκηση στο τελευταίο «κεφάλαιο» της Μαύρης Βίβλου της ΝΔ

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ: Η αρχηγική εμφάνιση, η «βροχή» προτάσεων και η αντίδραση των αντιπάλων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτηρίου

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές περιουσίας της Εκκλησίας - Δύο δικογραφίες, 93 κατηγορούμενοι

06:15Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ

06:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε ταμείο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ: Η αρχηγική εμφάνιση, η «βροχή» προτάσεων και η αντίδραση των αντιπάλων

06:15Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Με πακέτο μέτρων 1,7+1,5 δισ. ευρώ η ομιλία Μητσοτάκη - Τα σενάρια για την «έκπληξη» που θα ανακοινώσει το βράδυ

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

06:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καμόρα της Κρήτης: Συμβόλαια θανάτου, βόμβες, διακίνηση όπλων, εκβιασμοί, ναρκωτικά, υφαρπαγές περιουσίας της Εκκλησίας - Δύο δικογραφίες, 93 κατηγορούμενοι

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Η στιγμή που κλέφτες «ξηλώνουν» κλιματιστικό από ταράτσα κτηρίου

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ημέρες καλοκαιριού το Σαββατοκύριακο - Πού θα χτυπήσουν καταιγίδες

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Η σύζυγός του περιέγραψε τη στιγμή που της ανακοίνωσαν τη διάγνωσή του για άνοια

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αδιανόητη ουρά δεκάδων μέτρων για γνωστό fast food (video)

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Αρχίζουν τα νοκ άουτ, μαθαίνει πιθανό αντίπαλο η Εθνική Ελλάδας

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

17:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Πρωτόδικη απόφαση–σταθμός: Κληρονόμησε 1.000.000 ευρώ σε χρέη και το δικαστήριο τα διέγραψε – Δεν είχε κάνει αποποίηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ