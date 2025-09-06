Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City

Κλειστός ο κεντρικός δρόμος «Wood Lane» - 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες

Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City
London Fire Brigade
Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/9) σε εννιαώροφο κτίριο στο White City, στο δυτικό Λονδίνο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβεστικά οχήματα, με τη φωτιά να έχει επεκταθεί στους ανώτερους ορόφους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

Η Wood Lane, ο κεντρικός δρόμος, παραμένει κλειστός , ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή.

Το πρώτο σήμα για τη φωτιά δόθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και δυνάμεις από τους σταθμούς Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick και άλλες περιοχές κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιούνται δύο ειδικοί γερανοί ύψους 32 μέτρων που λειτουργούν ως υδάτινοι πύργοι, ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά από ψηλά.

