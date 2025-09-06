Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε εννιαώροφο κτίριο στο White City

Περισσότεροι από 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (6/9) σε εννιαώροφο κτίριο στο White City, στο δυτικό Λονδίνο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 15 πυροσβεστικά οχήματα, με τη φωτιά να έχει επεκταθεί στους ανώτερους ορόφους, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου.

Fifteen fire engines and around 100 firefighters have been called to a fire involving a mixed-use building on Wood Lane in White City.



We're asking people to avoid the area as this incident will remain ongoing for some time.



More to follow. pic.twitter.com/SZ8pcjzBrT — London Fire Brigade (@LondonFire) September 6, 2025

Η Wood Lane, ο κεντρικός δρόμος, παραμένει κλειστός , ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή.

Το πρώτο σήμα για τη φωτιά δόθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα και δυνάμεις από τους σταθμούς Hammersmith, North Kensington, Kensington, Chiswick και άλλες περιοχές κινητοποιήθηκαν αμέσως.

Για την κατάσβεση χρησιμοποιούνται δύο ειδικοί γερανοί ύψους 32 μέτρων που λειτουργούν ως υδάτινοι πύργοι, ώστε να αντιμετωπιστεί η φωτιά από ψηλά.

