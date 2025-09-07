Αυστραλία: Η τελευταία πράξη ηρωισμού του σέρφερ πριν πέσει στα δόντια του καρχαρία

Ο Έλληνας σέρφερ που έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

Θρήνο και σοκ έχει προκαλέσει η τραγική απώλεια του 57χρονου ομογενή Μέρκιουρι Ψυλλάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του το πρωί του Σαββάτου σε επίθεση καρχαρία στην παραλία Dee Why του Σίδνεϊ. Ο Ψυλλάκης, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έκανε μια τελευταία πράξη ηρωισμού, προστατεύοντας τους φίλους του πριν χτυπηθεί μοιραία.

Ο 57χρονος, με ελληνική καταγωγή, είχε πάθος με το σέρφινγκ και βρισκόταν στη θάλασσα με μια ομάδα φίλων του, όταν εντόπισε έναν τεράστιο καρχαρία. Όπως περιέγραψε στην εφημερίδα Daily Telegraph ο στενός του φίλος, Τόμπι Μάρτιν, ο Ψυλλάκης προσπαθούσε να συγκεντρώσει την ομάδα για ασφάλεια, όταν ο καρχαρίας, που υπολογίζεται στα 5 μέτρα, επιτέθηκε με απίστευτη ταχύτητα.

«Ήταν στο πίσω μέρος της ομάδας, προσπαθώντας να τους μαζέψει όλους, όταν ο καρχαρίας τον εντόπισε», δήλωσε ο Μάρτιν. «Ήρθε κατευθείαν από πίσω, βγήκε από το νερό και έπεσε πάνω του. Όλα έγιναν τόσο γρήγορο».

Η επίθεση ήταν φρικτή. Η σανίδα του Ψυλλάκη κόπηκε στη μέση, ενώ ο ίδιος υπέστη σοβαρότατα τραύματα. Οι υπόλοιποι σέρφερ έσπευσαν να τον βγάλουν στην ακτή, αλλά ήταν ήδη αργά. Μάρτυρες περιέγραψαν τις στιγμές φρίκης που ακολούθησαν, καθώς οι διασώστες προσπάθησαν να βοηθήσουν τον άτυχο άνδρα, ενώ η οικογένειά του κατέρρευσε στην άμμο.

Ο αδελφός του, Μάικ, έσπευσε στο σημείο μόλις πληροφορήθηκε το τραγικό γεγονός, ενώ αυτόπτης μάρτυρας, ο Μαρκ Μόργκενταλ, είπε στο Sky News ότι ο καρχαρίας ήταν «τεράστιος», υπολογίζοντας το μήκος του στα 6 μέτρα.

Η αστυνομία και οι ναυαγοσώστες κινητοποιήθηκαν άμεσα, κλείνοντας τις παραλίες της περιοχής. Ειδικοί πιστεύουν ότι για την επίθεση ευθύνεται ένας «πολύ μεγάλος» λευκός καρχαρίας. Τραγική ειρωνεία, η επίθεση συνέβη λίγο πριν τη Γιορτή του Πατέρα, αφήνοντας την τοπική κοινότητα σε πένθος.

Οι αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας δαπανούν πάνω από 21 εκατομμύρια δολάρια ετησίως για προγράμματα διαχείρισης καρχαριών, χρησιμοποιώντας δίχτυα, drones και ειδικές παγίδες (drumlines). Ο πρωθυπουργός της πολιτείας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «φρικτή τραγωδία», τονίζοντας ότι τέτοιες επιθέσεις είναι μεν σπάνιες, αφήνουν δε βαθύ στίγμα στην κοινότητα των σέρφερ.

Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε σημειωθεί τον Φεβρουάριο του 2022.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches - a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

*Με πληροφορίες από Thenightly και Dailytelegraph

