«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»: Το «αντίο» στον Έλληνα σέρφερ που κατασπάραξε καρχαρίας στην Αυστραλία

Ο Mercury Psillakis είναι ο Έλληνας σέρφερ που έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία

Ο θάνατος του 57χρονου Έλληνα σέρφερ, Μερκιούρι Ψυλλάκη, από επίθεση καρχαρία, την ώρα που έκανε σερφ σε παραλία του Σίδνεϊ έχει συγκλονίσει την ομογένεια.

Ο 57χρονος ήταν επιχειρηματίας και έμπειρος σέρφερ. Όμως, ο θάνατός του από τον καρχαρία ήταν ακαριαίος και τα τελευταία λόγια του συγκλόνισαν, αφού πρόλαβε να ψελλίσει: «Μην με δαγκώνεις». Μάλιστα, το βίντεο από την επίθεση του καρχαρία στον Έλληνα σέρφερ είναι σοκαριστικό, όπως μπορείτε να δείτε.

Ο Μερκιούρι Ψυλλάκης άφησε πίσω του σύζυγο και μια κόρη. Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, μάλιστα, Κρις Μινς, δήλωσε στο Sky News: «Είναι σοκαριστικό για την οικογένειά του και για τους κατοίκους των Βόρειων Παραλιών».

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Ο Μερκιούρι Ψυλλάκης ήταν πρωταθλητής σερφ στο Long Reef Boardriders και την Κυριακή ο σύλλογος ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram ότι έχασε τον «αγαπημένο του γιο».

«Ο Μέρκιουρι ήταν αγαπητός σε όλους. Ήταν παθιασμένος, φροντιστικός, πιστός, στοργικός σύζυγος, πατέρας, γιος, αδελφός και φίλος για όλους», ανέφερε ο σύλλογος.

https://www.instagram.com/p/DOSGlvnAScl/

«Αυτό είναι κάτι που θα έχει τόσο τεράστιο αντίκτυπο στην κοινότητά μας και στην ευρύτερη κοινότητα. Χάσαμε τον πολύτιμο φίλο μας και δεν θα σε ξεχάσουμε.

Οι αποχαιρετισμοί ξέσπασαν στο διαδίκτυο, με έναν σέρφερ να λέει ότι ο Ψυλλάκης τον καλωσόριζε πάντα με ανοιχτές αγκάλες όταν ταξίδευε στο Σίδνεϊ.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγό του και την οικογένειά του, είστε για πάντα στα κύματα καβαλώντας το τελευταίο σας κύμα», ανέφεραν.

Ένας άλλος άντρας είπε ότι οι Βόρειες Παραλίες είχαν χαρακτηριστεί ως κλειδιά για γενιές από σφιχτές ομάδες αδελφών που ασχολούνταν με το σερφ.

«Το να χάνεις έναν τόσο θεμέλιο λίθο, τον Ερμή, με τόσο ριζοσπαστικό, ξαφνικό τρόπο, αφήνει οποιονδήποτε έχει αίσθηση κληρονομιάς συντετριμμένο», είπε.