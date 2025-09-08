Αγγλία: Άγνωστος βοήθησε αγοράκι με εγκεφαλική παράλυση να κάνει πατινάζ - Δείτε βίντεο

Μια συγκινητική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, στην οποία φαίνεται ένας άγνωστος να βοηθάει ένα αγοράκι με εγκεφαλική παράλυση με το αναπηρικό του καροτσάκι, να κάνει πατινάζ σε ένα παγοδρόμιο στην Αγγλία.

Ο 10χρονος Bleu Greenwood έχει μια σοβαρή μορφή εγκεφαλικής παράλυσης και εξαρτάται από ειδικά μηχανήματα για να διατηρούνται ανοιχτοί οι αεραγωγοί του. Αφού πέρασε έξι μήνες στο σπίτι σε ένα κρεβάτι, η μητέρα του 10χρονου, Rielle, και η οικογένειά του αποφάσισαν να βγουν για μια βόλτα όλοι μαζί.

Την περασμένη Κυριακή οδήγησαν μέχρι το Εθνικό Κέντρο Πάγου στο Νότιγχαμ και ο 10χρονος αγόρι ήταν πολύ ενθουσιασμένος όταν έφτασαν στο παγοδρόμιο. Ξαφνικά, ένας άγνωστος πλησίασε τον Bleu και του πρότεινε να τον πάει για μια βόλτα στον πάγο.

Δείτε βίντεο:

Μιλώντας στους γονείς του εξήγησε ότι ήταν παίκτης χόκεϊ, οπότε ο γιος τους θα ήταν σε καλά χέρια.

Ο άγνωστος, ονόματι Tyler, κρατούσε προσεκτικά το αναπηρικό καροτσάκι του Bleu στον πάγο και ο μικρός φάνηκε να λάμπει από χαρά, ενώ η μητέρα του, όντας συγκινημένη, τον υποστήριζε από την άκρη του παγοδρομίου.

«Ο Bleu ήταν πολύ ενθουσιασμένος που πήγε για πατινάζ στον πάγο», είπε η Rielle στο SWNS news. «Δεν είναι κάτι που κάνει συνήθως στη ζωή του».

