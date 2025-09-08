Ρόδος: Νεκρός 57χρονος Βρετανός στο Πρασονήσι

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Βρετανός τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Πρασονησίου της Ρόδου την Κυριακή (07/09).

Στο Κέντρο Υγείας Γενναδίου, όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τη Λιμενική Αρχή Λίνδου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

