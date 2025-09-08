Ρόδος: Νεκρός 57χρονος Βρετανός στο Πρασονήσι
Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της δημοφιλούς παραλίας της νότιας Ρόδου
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας Βρετανός τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Πρασονησίου της Ρόδου την Κυριακή (07/09).
Στο Κέντρο Υγείας Γενναδίου, όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τη Λιμενική Αρχή Λίνδου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
