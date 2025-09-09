Τέλος στον «πόλεμο» των Μέρντοχ: Στα χέρια του Λάχλαν ο έλεγχος της μιντιακής αυτοκρατορίας

Η μακροχρόνια διαμάχη διαδοχής στους κόλπους της οικογένειας του Ρούπερτ Μέρντοχ έφτασε στο τέλος της, με τον «εκλεκτό» του πατριάρχη, Λάχλαν να αναλαμβάνει τον έλεγχο του ειδησεογραφικού ομίλου. Η συμφωνία εγγυάται τη συνέχιση της συντηρητικής γραμμής στα μεγάλα μέσα του κολοσσού

Τέλος στον «πόλεμο» των Μέρντοχ: Στα χέρια του Λάχλαν ο έλεγχος της μιντιακής αυτοκρατορίας

O Ρούπερτ Μέρντοχ με τους γιους του Λάχλαν (δεξιά) και Τζέιμς

ΑΡ
Σε συμφωνία για την επόμενη ημέρα στην αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης, κατέληξαν οι Μέρντοχ με τον μεγιστάνα της οικογένειας Ρούπερτ Μέρντοχ να διασφαλίζει οτι ο «εκλεκτός» του γιος Λάχλαν θα συνεχίσει τη «συντηρητική φωνή του στον αγγλόφωνο κόσμο» και μετά τον θάνατό του.

Μετά από δικαστική διαμάχη για τη διαδοχή, η οικογένεια ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας που καθορίζει το μέλλον της πανίσχυρης μιντιακής αυτοκρατορίας. Ο Λάχλαν Μέρντοχ εξασφάλισε την ηγεσία για τις επόμενες δεκαετίες, με το τίμημα της εξαγοράς των μεριδίων των τριών μεγαλύτερων αδελφών του, Πρου, Λιζ και Τζέιμς, έναντι 1,1 δισ. δολαρίων ο καθένας.

Ακολουθεί χρόνια έντασης μεταξύ του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης και των τριών παιδιών του σχετικά με το μέλλον των οικογενειακών εφημερίδων και τηλεοπτικών δικτύων, όπως τα Fox News, Wall Street Journal και New York Post

Η εσωτερική αναταραχή της οικογένειας Μέρντοχ χρησίμευσε ως έμπνευση για το επιτυχημένο τηλεοπτικό δράμα Successionκαι η συμφωνία που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα - το φινάλε της πραγματικής ιστορίας - τερματίζει όλες τις δικαστικές διαμάχες για το καταπίστευμα της οικογένειας.

Murdoch

O Λάχλαν Μέρντοχ

AP

Τα πιο μετριοπαθή πολιτικά μεγαλύτερα αδέλφια του Λάχλαν είναι έτοιμα να πουλήσουν τις συμμετοχές τους στην Fox και την News Corp τους επόμενους μήνες. Θα ονομαστούν επίσης ως δικαιούχοι ενός νέου καταπιστεύματος, το οποίο θα λάβει μετρητά από την πώληση περίπου 14,2 εκατομμυρίων μετοχών της News Corp και 16,9 εκατομμυρίων μετοχών της Fox Corp.

Η πώληση των μετοχών τους θα προσθέσει στην υπάρχουσα κληρονομιά των τριών αδελφών, αλλά θα τους εμποδίσει να έχουν οποιαδήποτε επιρροή στην πολιτική τάση του ομίλου μέσων ενημέρωσης της οικογένειας. Ο Τζέιμς τα τελευταία χρόνια έχει αποστασιοποιηθεί από την επιχείρηση της οικογένειάς του, επικαλούμενος διαφωνίες σχετικά με το συντακτικό περιεχόμενο.

Ο Λάχλαν είναι επί του παρόντος πρόεδρος της News Corp, η οποία περιλαμβάνει την Wall Street Journal και την Times μεταξύ των εκδόσεών της. Θεωρείται ευρέως ως το πιο πολιτικά συντηρητικό από τα μεγαλύτερα παιδιά του Ρούπερτ.

Ο Μάθιου Ρίκετσον, καθηγητής επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο Ντίκιν στη Μελβούρνη, δήλωσε ότι η «πικρή» νομική διαμάχη αφορά στον «οικογενειακό έλεγχο» μιας τεράστιας αυτοκρατορίας που ο Ρούπερτ πάντα περιέγραφε ως «οικογενειακή επιχείρηση». «Φαίνεται ότι διέλυσε την οικογένειά του στη διαδικασία», δήλωσε στην εκπομπή Today του BBC.

«Το θέμα έχει πλέον λυθεί, αλλά δεν μπορείς να τους δεις όλους να είναι πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και η πικρή ειρωνεία είναι ότι ο Ρούπερτ Μέρντοχ έλεγε πάντα ότι έχει χτίσει αυτή την επιχείρηση, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, θέλει η οικογένειά του να την αναλάβει όταν τελικά πεθάνει».

Murdoch Family

O Ρούπερτ Μέρντοχ

AP

«Η ηγεσία, το όραμα και η διοίκηση από τον πρόεδρο της εταιρείας, Λάχλαν Μέρντοχ, θα συνεχίσουν να είναι σημαντικά για την καθοδήγηση της στρατηγικής και της επιτυχίας της εταιρείας» ανακοίνωσε η News Corp.

Από τα έξι παιδιά του Ρούπερτ, τα τέσσερα μεγαλύτερα έχουν εμπλακεί στη νομική διαμάχη σχετικά με το μέλλον της εταιρείας. Τα μικρότερα παιδιά του από τον γάμο του με την Γουέντι Ντενγκ Μέρντοχ, η Κλόι και η Γκρέις, αναφέρονται επίσης ως δικαιούχοι στο νέο οικογενειακό καταπίστευμα.

Ο Λάχλαν διοικεί την αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης από τότε που ο Ρούπερτ αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2023, αν και ο Μέρντοχ ο πρεσβύτερος παρέμεινε ως ομότιμος πρόεδρος τόσο της Fox Corporation όσο και της News Corp.

Ο καθηγητής Ρίκετσον δήλωσε ότι ο Τζέιμς, η Ελίζαμπεθ και η Προύντενς, και ιδιαίτερα ο Τζέιμς, «αντιτίθενται στον τρόπο με τον οποίο η News Corporation και η Fox Corporation κάνουν το έργο τους».

Είπε ότι ο Τζέιμς διαφωνεί με την δημοσιογραφία για την κλιματική αλλαγή και για τις εκλογές των ΗΠΑ του 2020 «τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι δεν είχε χάσει, αλλά όλοι οι άλλοι έλεγαν και γνώριζαν ότι είχε χάσει». «Το Fox News του έδωσε μια τεράστια πλατφόρμα», για να προωθήσει αυτή τη θεωρία, είπε ο καθηγητής Ρίκετσον, και «αυτό ήταν κάτι με το οποίο διαφωνούσε ο Τζέιμς».

Η μάχη για τον έλεγχο της αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης διεξήχθη σε μεγάλο βαθμό κεκλεισμένων των θυρών στη Νεβάδα, μια πολιτεία που προσφέρει ασυνήθιστη ιδιωτικότητα για διαφορές οικογενειακών καταπιστευμάτων, αφού ο Ρούπερτ έκανε το απροσδόκητο βήμα να προσπαθήσει να αλλάξει τους όρους του οικογενειακού καταπιστεύματος.

Ήθελε να διασφαλίσει ότι η αυτοκρατορία του θα περιέλθει αποκλειστικά στα χέρια του Λάχλαν και όχι και στα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά του, αλλά τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους ένα δικαστήριο του Ρίνο απέρριψε την προσφορά, λέγοντας ότι ο Ρούπερτ και ο Λάχλαν είχαν ενεργήσει «κακή τη πίστει» προσπαθώντας να τροποποιήσουν το καταπίστευμα. Η συμφωνία της Δευτέρας ήταν μια «αμοιβαία επίλυση των νομικών διαδικασιών», σύμφωνα με τις εταιρείες.

