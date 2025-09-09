Ένοχη για τη δολοφονία των παιδιών της: Το ανατριχιαστικό μήνυμα στον γιο της από τη φυλακή

Η υπόθεση της Λόρι Βάλοου Ντέιμπελ συνεχίζει να σοκάρει την αμερικανική κοινή γνώμη. Η γυναίκα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο παιδιών της έστειλε από τη φυλακή ένα μήνυμα στον μοναδικό επιζώντα γιο της.

Η Βάλοου Ντέιμπελ, που είχε εμπλακεί σε μια θρησκευτική σέχτα με δοξασίες περί «ζόμπι» και «Ημέρας της Κρίσης», κρίθηκε ένοχη το 2023 για τον θάνατο του 7χρονου Τζόσουα «Τζέι Τζέι» Βάλοου και της 16χρονης Τάιλι Ράιαν. Παράλληλα, καταδικάστηκε για συνωμοσία στη δολοφονία της Τάμι Ντέιμπελ, πρώτης συζύγου του νυν άνδρα της, Τσαντ Ντέιμπελ.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr