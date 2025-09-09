Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες - Η αστυνομία υποψιάζεται πολιτική επίθεση

Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο νοτιοανατολικό Βερολίνο παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τις τελευταίες ώρες. Η αστυνομία θεωρεί πιθανή μια «πολιτικά υποκινούμενη επίθεση».

Όπως μετέδωσε η ραδιοτηλεόραση Βερολίνου – Βρανδεμβούργου (rbb), πριν από λίγο αναρτήθηκε σε πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας επιστολή που αναλαμβάνει την ευθύνη, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν πρόκειται για γνήσιο κείμενο. Σύμφωνα με την επιστολή, η διακοπή ρεύματος ήταν «επίθεση στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα του Τεχνολογικού Πάρκου Άντλερσχοφ» με στόχο «τη μαζική βλάβη ευαίσθητων υπερμηχανών και λειτουργικών διαδικασιών».

Στην πληγείσα περιοχή δεν λειτουργούν μερικώς οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 110 και 112, γι’ αυτό οι αρχές καλούν τους πολίτες, σε περίπτωση ανάγκης, να μεταβαίνουν προσωπικά στο πλησιέστερο κινητό σημείο επαφής που έχουν ήδη δημιουργήσει η αστυνομία και η πυροσβεστική.

Σύμφωνα με το rbb, η ηλεκτροδότηση έχει ήδη αποκατασταθεί σε 15.000 από τα 50.000 νοικοκυριά, ενώ τα υπόλοιπα ενδέχεται να παραμείνουν χωρίς ρεύμα έως αύριο.

