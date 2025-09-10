Live - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη»

Σε εξέλιξη είναι η ομιλίας της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ήπειρο, αλλά και για την ίδια, καθώς βάλλεται από πολλές πλευρές.

Στην αρχή της ομιλίας της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε στη χθεσινή εισβολή ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, τονίζοντας πως «στεκόμαστε στο πλευρό της Πολωνίας με απόλυτη αλληλεγγύη».

«Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη. Μια μάχη για την ελευθερία μας και την ικανότητά μας να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας. Αυτή πρέπει να είναι η στιγμή της ανεξαρτησίας της Ευρώπης. Μια στιγμή που μπορούμε να αδράξουμε αν είμαστε ενωμένοι»,ανέφερε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν.

Στη συνέχεια η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε λόγο για μια νέα εποχή για την Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα για τη νέα Ευρώπη. Υπάρχουν δυνάμεις εχθρικές προς την Ευρώπη. Πρέπει να καθορίζουμε μόνοι μας το πεπρωμένο μας και μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε», δήλωσε.

Κατά την ίδια, το ερώτημα είναι απλό,: «Έχει η Ευρώπη τα κότσια για αυτήν την μάχη; Ή θέλουμε να τσακωνόμαστε μεταξύ μας; Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε».

Δείτε Live Την ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: