Ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός από την εποχή του «Ψυχρού Πολέμου» έστειλε δυσοίωνο μήνυμα

Το «Βουητό» που τρομάζει τον κόσμο. Ο ρωσικός ραδιοσταθμός UVB-76, γνωστός και ως «The Buzzer» ή «Doomsday Radio», επανεμφανίστηκε με ένα δυσοίωνο μήνυμα μετά από μήνες σιωπής. Ο σταθμός αυτός λειτουργεί από τη δεκαετία του 1970 και είναι διάσημος για τους μονοτονικούς ήχους του, που διαρκούν λίγο παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο και συχνά διακόπτονται από παράξενες ρωσικές φωνές.

