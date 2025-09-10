Ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός από την εποχή του «Ψυχρού Πολέμου» έστειλε δυσοίωνο μήνυμα
Ένας μυστηριώδης ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει από τη δεκαετία του ’70 έστειλε νέο κωδικοποιημένο μήνυμα, προκαλώντας ανησυχία για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι σημαίνουν τα περίεργα σήματα.
Το «Βουητό» που τρομάζει τον κόσμο. Ο ρωσικός ραδιοσταθμός UVB-76, γνωστός και ως «The Buzzer» ή «Doomsday Radio», επανεμφανίστηκε με ένα δυσοίωνο μήνυμα μετά από μήνες σιωπής. Ο σταθμός αυτός λειτουργεί από τη δεκαετία του 1970 και είναι διάσημος για τους μονοτονικούς ήχους του, που διαρκούν λίγο παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο και συχνά διακόπτονται από παράξενες ρωσικές φωνές.
