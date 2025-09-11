Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κομισιόν και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέθεσε η Ομάδα της Αριστεράς

Πρόταση δυσπιστίας κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέθεσε σήμερα το πρωί η Ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση δυσπιστίας, που κατατέθηκε από μια ευρεία συμμαχία 72 ευρωβουλευτών με επικεφαλής την Πολιτική Ομάδα της Αριστεράς, ζητά την παραίτηση του συνόλου του Σώματος των Επιτρόπων, υποστηρίζοντας ότι η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η ομάδα της έχουν εγκρίνει σειρά επιζήμιων εμπορικών συμφωνιών χωρίς καμία δημοκρατική εντολή, έχουν αποτύχει να αντιδράσουν στις συστηματικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από την κυβέρνηση του Ισραήλ στη Γάζα και έχουν επιδείξει κατάφωρες ελλείψεις σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας.

Ειδικότερα, η πρόταση δυσπιστίας επικρίνει:

τη συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέδωσε σε κάθε απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ,

την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ–Mercosur χωρίς τη στήριξη ή τη δημοκρατική εντολή των Ευρωπαίων πολιτών, και

την αδυναμία της Επιτροπής να αντιμετωπίσει την επιδεινούμενη κοινωνική και κλιματική κρίση, ειδικά μετά την έντονη οπισθοχώρηση που σημειώθηκε υπό το πρόσχημα της λεγόμενης «ατζέντας απλοποίησης».

Χθες, η Left, οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι του ευρωκοινοβουλίου συμμετείχαν σε διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια του διαγγέλματος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, φορώντας κόκκινες μπλούζες και ακούγοντας όρθιοι στα έδρανα την ομιλία, διαμαρτυρόμενοι με αυτόν τον τρόπο για τη στάση στήριξης που τηρεί η Κομισιόν απέναντι στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.

Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος της Ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο, Κώστας Αρβανίτης, χαρακτήρισε «ακατάλληλη» την Επιτροπή της κ. φον ντερ Λάιεν σε δήλωσή του για το λεγόμενο «28ο καθεστώς» που προτείνει για τη λειτουργία των «καινοτόμων» εταιρειών.

«Όχι άλλο dumping στα εργασιακά δικαιώματα! Απαιτούμε πλήρη σεβασμό των ελάχιστων ευρωπαϊκών στάνταρ, ουσιαστική εκπροσώπηση των εργαζομένων, ρήτρες προστασίας απέναντι στο κοινωνικό ντάμπινγκ, και σοβαρή αξιολόγηση των επιπτώσεων με συμμετοχή των συνδικάτων.

Η τεχνολογική πρόοδος δεν θα γίνει άλλοθι για να γκρεμιστούν κοινωνικα κεκτημένα.

Το 28ο καθεστώς είναι ένας ακόμη λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της κυρίας φον Ντερ Λάιεν κρίνεται ακατάλληλη», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Κώστας Αρβανίτης.