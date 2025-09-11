Νίνα Ντόμπρεβ - Σον Γουάιτ: Χωρισμός «βόμβα» μετά από πέντε χρόνια σχέσης

Τίτλοι τέλους έπεσαν στην σχέση της Νίνα Ντόμπρεβ και του Σον Γουάιτ, έπειτα από πέντε χρόνια σχέσης, σύμφωνα με πληροφορίες του «People».

Πρόσωπο από το κοντινό περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρει ότι «η απόφαση χωρισμού ήταν αμοιβαία, αλλά καθόλου εύκολη. Ελήφθη με αγάπη και αλληλοσεβασμό».

Ο 39χρονος πρωταθλητής snowboard και η 36χρονη ηθοποιός της σειράς «The Vampire Diaries» φωτογραφήθηκαν για τελευταία φορά μαζί στις 31 Αυγούστου 2025 στο Λος Άντζελες.

Shaun White and Nina Dobrev End Their Engagement, Split After 5 Years (Exclusive) https://t.co/CUEvDqWhc2 — People (@people) September 11, 2025

Ωστόσο, στις 7 Σεπτεμβρίου, η Ντόμπρεβ περπάτησε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «Eternity» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο χωρίς το διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων 5 καρατίων. Επίσης, έχει αφαιρέσει την ανάρτησή για τον αρραβώνα τους, η οποία ήταν σταθερά στην κορυφή του Instagram της από τότε που ο Γουάιτ της έκανε πρόταση τον Οκτώβριο του 2024.

Το ζευγάρι συναντήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνάντησης σε μια τελετή απονομής βραβείων το 2012, ωστόσο η γνωριμία τους έγινε το 2019, όταν και οι δύο κλήθηκαν ως ομιλητές σε μια εκδήλωση στη Φλόριντα που διοργάνωσε ο ομιλητής Tony Robbins.

Διαβάστε επίσης