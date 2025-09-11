Πέθανε η ηθοποιός Polly Holliday σε ηλικία 88 ετών

Η ηθοποιός Polly Holliday έξω από το θέατρο 46th Street στη Νέα Υόρκη στις 15 Ιουλίου 1986

Η Polly Holliday, ηθοποιός του κινηματογράφου και του θεάτρου που ήταν υποψήφια για βραβείο Tony και που έπαιξε τον ρόλο της Florence Jean "Flo" Castleberry, μιας εκκεντρικής αλλά αγαπητής σερβιτόρας στην μακροχρόνια σειρά του CBS «Alice» (1976–1985), πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Η Holliday απεβίωσε την Τρίτη στο σπίτι της στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον ατζέντη της, Dennis Aspland. Ήταν το τελευταίο επιζών μέλος του καστ της σειράς «Alice». Η Linda Lavin, που υποδύθηκε έναν ομώνυμο χαρακτήρα, πέθανε πέρυσι.

Η Holliday κέρδισε τέσσερις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα καταφέρνοντας να εξασφαλίσει μία το 1980 για την σειρά «Alice», καθώς και τέσσερις υποψηφιότητες για βραβείο Emmy, τρεις για την «Alice» και μία για το «Flo», ένα spin-off της αρχικής επιτυχημένης σειράς.

Η ηθοποιός Polly Holliday και οι ηθοποιοί Vic Tayback και Danny DeVito στο Beverly Hilton Hotel στο Μπέβερλι Χιλς, Καλιφόρνια, το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 1980. AP

Η Holliday έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στο Μπρόντγουεϊ — ενώ είχε κερδίσει και υποψηφιότητα για ένα βραβείο Tony απέναντι στην Κάθλιν Τέρνερ στην αναβίωση του 1990, «Cat on a Hot Tin Roof» — ενώ έχει εμφανιστεί πολλές φορές στην μικρή οθόνη, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της τυφλής αδελφής του χαρακτήρα της Μπέτι Γουάιτ στο «Golden Girls». Στον κινηματογράφο, έχει συμμετάσχει στο θρίλερ του John Grisham «The Client» του 1995 και έχει υποδυθεί μια γραμματέα στην ταινία «All the President’s Men».

Στο Μπρόντγουεϊ, έχει παίξει στο «All Over Town» το 1974 σε σκηνοθεσία Ντάστιν Χόφμαν, στο «Arsenic and Old Lace» το 1986 με τους Τζιν Στέιπλετον και Έιμπ Βιγκόντα, και στην αναβίωση του «Picnic» με τον Κάιλ Τσάντλερ το 1994.

