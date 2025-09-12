ΗΠΑ:Άνδρας αποκεφάλισε τον διευθυντή του επειδή του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει χαλασμένο πλυντήριο

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ντάλας στις ΗΠΑ, αφού ένας άνδρας αποκεφάλισε τον διευθυντή του μοτέλ στο οποίο εργαζόταν μπροστά στην οικογένειά του και στην συνέχεια άφησε το κεφάλι του θύματος σε έναν κάδο απορριμμάτων, σύμφωνα με τις Αρχές. Ο δράστης συνελήφθη.

Όταν οι Αρχές συνέλαβαν τον 37χρονο Yordanis Cobos-Martinez την Τετάρτη, ήταν καλυμμένος με αίμα και οπλισμένος με το μαχαίρι που κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε για να σκοτώσει τον 50χρονο Chandra Nagamallaiah, όπως αναφέρει το CBS News.

Ο 37χρονος Yordanis Cobos-Martinez

Η φρικτή σκηνή εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης, αφού ο Nagamallaiah — τον οποίο το NBC Dallas-Fort Worth αναγνώρισε ως τον διευθυντή ενός μοτέλ βορειοανατολικά του κέντρου του Ντάλας — έδωσε εντολή στον Cobos-Martinez να μην χρησιμοποιήσει ένα χαλασμένο πλυντήριο ρούχων, σύμφωνα με τη δικογραφία.

Ο Cobos-Martinez και μια γυναίκα καθάριζαν ένα δωμάτιο εκείνη τη στιγμή, με τον 37χρονο να θύμωσε επειδή ο Nagamallaiah δεν του μίλησε απευθείας, αλλά ζήτησε από τη γυναίκα να μεταφράσει αυτά που έλεγε.

Σε βίντεο που κατέγραψε τη δολοφονία, φαίνεται ο Cobos-Martinez να φεύγει από το δωμάτιο του μοτέλ, να βγάζει ένα μαχαίρι και να μαχαιρώνει επανειλημμένα τον Nagamallaiah.

Ο Nagamallaiah άρχισε να φωνάζει και έτρεξε προς τη ρεσεψιόν του μοτέλ, αλλά ο Cobos-Martinez τον ακολούθησε και συνέχισε να τον μαχαιρώνει. Σε κάποιο σημείο, η σύζυγος και ο γιος του θύματος προσπάθησαν να σταματήσουν τον Cobos-Martinez, αλλά αυτός τους έσπρωξε και συνέχισε να επιτίθεται στον Nagamallaiah.

Ο Cobos-Martinez αφαίρεσε μια κάρτα-κλειδί και ένα κινητό τηλέφωνο από τις τσέπες του Nagamallaiah και συνέχισε να μαχαιρώνει το θύμα «μέχρι που το κεφάλι του αποκόπηκε από το σώμα του».

Ο Cobos-Martinez κλώτσησε το κεφάλι του Nagamallaiah μέχρι το πάρκινγκ του μοτέλ, μετά το σήκωσε και το έβαλε σε έναν κάδο απορριμμάτων.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν πρώτοι στο σημείο είδαν τον Cobos-Martinez να φεύγει από την περιοχή και τον ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να τον συλλάβουν περίπου ένα τετράγωνο μακριά από τον τόπο του εγκλήματος.

Η στιγμή της σύλληψης του 37χρονου Yordanis Cobos-Martinez

Ο 37χρονος Cobos-Martinez κρατείται χωρίς εγγύηση στη φυλακή του Dallas County με την κατηγορία της παράνομης διαμονής. Τα αρχεία τον ταυτοποιούν ως άτυπο μετανάστη.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Cobos-Martinez είναι Κουβανός υπήκοος και ότι πρόσφατα βρισκόταν υπό την επιτήρηση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών σε κέντρο κράτησης δυτικά του Ντάλας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Cobos-Martinez ομολόγησε τη δολοφονία σε ανάκριση με τις Αρχές.

