ΟΗΕ: Διακήρυξη υπέρ της λύσης δύο κρατών ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία

Η διακήρυξη καταδικάζει τη Χαμάς και καλεί για συγκεκριμένα, δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα μέτρα προς την κατεύθυνση της λύσης δύο κρατών μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων

ΟΗΕ: Διακήρυξη υπέρ της λύσης δύο κρατών ψηφίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία
ΚΟΣΜΟΣ
Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε την Παρασκευή (12/09) με συντριπτική πλειοψηφία την έγκριση μιας διακήρυξης που περιγράφει «συγκεκριμένα, χρονικά δεσμευτικά και μη αναστρέψιμα μέτρα» προς την κατεύθυνση μιας λύσης δύο κρατών μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, ενόψει της συνάντησης των ηγετών του κόσμου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης.

Η επτάσέλιδη δήλωση είναι το αποτέλεσμα μιας διεθνούς διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο στον ΟΗΕ – με οικοδεσπότες τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία – σχετικά με τη δεκαετή σύγκρουση, αναφέρει το πρακτορείο Reuters. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μποϊκοτάρισαν την εκδήλωση.

Υπέρ της διακήρυξης τάχθηκαν 142 χώρες, 10 κατά, ενώ 12 χώρες απείχαν.

Η ψηφοφορία προηγείται της συνάντησης των παγκόσμιων ηγετών στις 22 Σεπτεμβρίου όπου η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Βέλγιο αναμένεται να αναγνωρίσουν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος.

Η διακήρυξη που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των 193 μελών καταδικάζει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από τους παλαιστινιακούς μαχητές της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι οποίες πυροδότησαν τον πόλεμο στη Γάζα.

Καταδικάζει επίσης τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών στη Γάζα, την πολιορκία και την πείνα, «που έχουν οδηγήσει σε μια καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση».

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι η απόφαση εξασφάλισε τη διεθνή απομόνωση της Χαμάς.

«Για πρώτη φορά σήμερα, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν ένα κείμενο που την καταδικάζει για τα εγκλήματά της και ζητά την παράδοσή της και τον αφοπλισμό της», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από όλα τα αραβικά κράτη του Κόλπου. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ψήφισαν κατά, μαζί με την Αργεντινή, την Ουγγαρία, τη Μικρονησία, το Ναούρου, το Παλάου, την Παπούα Νέα Γουινέα, την Παραγουάη και την Τόνγκα.

Η δήλωση που εγκρίθηκε με το ψήφισμα αναφέρει ότι ο πόλεμος στη Γάζα «πρέπει να τελειώσει τώρα» και υποστηρίζει την αποστολή μιας προσωρινής διεθνούς αποστολής σταθεροποίησης με εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την ψηφοφορία ως «άλλη μια λανθασμένη και ακατάλληλη διαφημιστική κίνηση» που υπονόμευσε τις σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Μην ξεγελιέστε, αυτή η απόφαση είναι ένα δώρο για τη Χαμάς», δήλωσε ο Αμερικανός διπλωμάτης Μόργκαν Ορτάγκους στη Γενική Συνέλευση. «Αντί να προωθήσει την ειρήνη, η διάσκεψη έχει ήδη παρατείνει τον πόλεμο, ενθάρρυνε τη Χαμάς και έβλαψε τις προοπτικές ειρήνης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα».

Το Ισραήλ, το οποίο εδώ και καιρό επικρίνει τον ΟΗΕ, απέρριψε τη δήλωση ως μονόπλευρη και χαρακτήρισε την ψηφοφορία ως «θέατρο».

«Ο μόνος ωφελούμενος είναι η Χαμάς... Όταν οι τρομοκράτες είναι αυτοί που πανηγυρίζουν, δεν προωθείς την ειρήνη, προωθείς τον τρόμο», δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, η επίθεση της Χαμάς εναντίον του στις 7 Οκτωβρίου 2023 προκάλεσε το θάνατο 1.200 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, και περίπου 251 αιχμαλωτίστηκαν. Σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές της Λωρίδας της Γάζας, που διοικούνται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 64.000 άνθρωποι, επίσης κυρίως άμαχοι, έχουν σκοτωθεί έκτοτε κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

