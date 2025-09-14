Ουκρανία: O Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου

Ο Ουκρανός πρόεδρος Volodymyr Zelenskyy παρακολουθεί κοινή δήλωση Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz μετά από συνομιλίες με Ευρωπαίους και Αμερικανούς ηγέτες στο Βερολίνο, Γερμανία, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για «προφανή επέκταση του πολέμου», μετά τον συναγερμό που σήμανε σε Πολωνία και Ρουμανία εξαιτίας παραβίασης του εναέριου χώρου τους από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, τόνισε ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις γνώριζαν με ακρίβεια τις πορείες πτήσης των drones, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο αυθαίρετης ενέργειας από χαμηλόβαθμους διοικητές. «Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες», δήλωσε, καλώντας τη Δύση σε προληπτική δράση.

Έκκληση για αυστηρές κυρώσεις

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους συμμάχους να επιβάλουν νέες κυρώσεις και δασμούς εις βάρος των εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, υιοθετώντας τη γραμμή που εξέφρασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Μην περιμένετε δεκάδες Shahed και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε αποφάσεις», είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Η πρόταση για κοινό σύστημα ασφαλείας

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε την ανάγκη δημιουργίας κοινού συστήματος ασφαλείας, ικανού να αντιμετωπίσει τις ρωσικές απειλές.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα το βράδυ του Σαββάτου, ζήτησε τη συρρίκνωση του εμπορίου ρωσικού πετρελαίου, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να χρηματοδοτεί στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επικαλέστηκε μάλιστα την πρόταση Τραμπ για συντονισμένη δράση, λέγοντας: «Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες».

