ΟΗΕ: Οι κυανόκρανοι μπορούν να έχουν σημαντικό ρόλο στην Ουκρανία εάν σταματήσει η σύγκρουση

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται παρασκηνιακά εδώ και μήνες επί σχεδίων με στόχο μια κατάπαυση πυρός

Η Annalena Baerbock, η νεοεκλεγείσα πρόεδρος της 80ής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ορκίζεται στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών,  την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Αναλένα Μπέρμποκ, δήλωσε ότι οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ θα μπορούσαν να αναλάβουν σημαντικό ρόλο στη διαφύλαξη ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία.

«Εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, πρέπει να διασφαλιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα», δηλώνει η Μπέρμποκ στην κυριακάτικη έκδοση της γερμανικής εφημερίδας Bild. «Κι αν τα περισσότερα κράτη-μέλη πουν ότι χρειάζονται κυανόκρανοι» σε μια τέτοια περίπτωση, τότε η ανάπτυξή τους «είναι κάτι που ελπίζουμε ότι θα διασφαλίσει διαρκή ειρήνη», συμπλήρωσε η πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται παρασκηνιακά εδώ και μήνες επί σχεδίων με στόχο μια κατάπαυση πυρός και ιδανικά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ωστόσο, απαιτείται πρωτίστως η βούληση της Μόσχας να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αντιμέτωπη με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων, από τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία απαιτεί την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας σε περίπτωση εκεχειρίας ή τερματισμού των εχθροπραξιών.

