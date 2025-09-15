Τέξας: Αγέλη άγριων σκύλων πολιορκεί ολόκληρη πόλη - Δεν θέλω τα παιδιά μου να γίνουν σκυλοτροφή»

Δεκάδες σκυλιά σε σχηματισμό αγέλης περιφέρονται, τρομοκρατώντας μία πόλη στο βόρειο Τέξας με τους κατοίκους να νιώθουν απροστάτευτοι και να φοβούνται για την ασφάλεια των παιδιών τους, που παίζουν στους δρόμους.

Η πόλη Γκόντλεϊ έχει πολιορκηθεί από μια ομάδα αδέσποτων, με τους κατοίκους να προειδοποιούν τους δημοτικούς υπαλλήλους ότι τα ζώα δεν περιφέρονται πλέον στους δρόμους μόνο τη νύχτα, αλλά πλέον κυκλοφορούν όλη την ημέρα.

Κάτοικος της περιοχής μιλώντας στο NBC 5, σημείωσε πως τα άγρια σκυλιά, τα οποία πιθανότατα είναι και άρρωστα, κυκλοφορούν πλέον και στο φως της ημέρας προς αναζήτηση τροφής. «Και δεν θέλω τα παιδιά μου να είναι αυτή η τροφή των σκύλων", σημείωσε με νόημα, ο Bruce Moats.

Ο Moats δήλωσε ότι αυτό που κάποτε αποτελούσε μια παραδοξότητα στην πόλη έχει γίνει πλέον πραγματική ανησυχία για την ασφάλεια, με την αγέλη να αυξάνεται σε 40 σκυλιά, γεγονός που άφησε την οικογένειά του φοβισμένη μετά από μια πρόσφατη συνάντηση, όταν τα σκυλιά τους όρμησαν γαβγίζοντας, ενώ έβγαιναν από το αυτοκίνητό τους, επιστρέφοντας στο σπίτι τους. Ευτυχώς πρόλαβαν να προστατευτούν

Οι κάτοικοι δεν είναι σίγουροι από πού προέρχονται τα σκυλιά, αλλά πολλοί επανέλαβαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς και τις ανησυχίες για την αγέλη, καθώς πολλά από τα σκυλιά φαίνονταν υποσιτισμένα και άρρωστα.

Ο επίτροπος της κομητείας Τζόνσον, Ρικ Μπέιλι, δήλωσε ότι τα εγκαταλελειμμένα ζώα έχουν γίνει ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην περιοχή, αλλά υποστήριξε ότι η κομητεία δεν έχει τη νομική εξουσία να μαζέψει τα σκυλιά.

Ακόμη και αν η κομητεία έπιανε τα σκυλιά, δήλωσε στο τοπικό μέσο ότι όλα τα καταφύγιά της είναι γεμάτα, οπότε δεν υπάρχει πουθενά να τα βάλει.

Το δημοτικό συμβούλιο του Γκόντλεϊ είναι έτοιμο να εξετάσει αργότερα αυτή την εβδομάδα μια πρόταση που έχει οριστεί να επιβάλει νέες ποινές σε άτομα που εγκαταλείπουν ζώα.

Τα ανησυχητικά πλάνα από τα σκυλιά που περιφέρονται στους δρόμους δείχνουν ότι τα αδέσποτα περιφέρονται μαζί όλη την ημέρα, όχι μόνο τη νύχτα.

