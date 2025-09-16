Ταυτοποιήθηκε το έκτο θύμα του «Τζακ του Αντεροβγάλτη» - Είναι αυτός ο διαβόητος φονιάς;

Ένας ειδικός πιστεύει ότι έλυσε το μυστήριο 130 ετών

Ταυτοποιήθηκε το έκτο θύμα του «Τζακ του Αντεροβγάλτη» - Είναι αυτός ο διαβόητος φονιάς;
Η ανθρωπότητα πάντα έδειχνε μια ιδιαίτερη εμμονή με τους κατά συρροή δολοφόνους, κάτι που σήμερα επιβεβαιώνεται και μέσα από σειρές του Netflix και true crime ντοκιμαντέρ. Ωστόσο, οι ιστορίες αυτές δεν είναι καινούργιες· συνοδεύουν την ανθρώπινη ιστορία εδώ και αιώνες.

Ίσως η πιο διάσημη και ανεξιχνίαστη υπόθεση όλων των εποχών είναι αυτή του Τζακ του Αντεροβγάλτη, γνωστού και ως «Δολοφόνου του Γουάιτσαπελ» και «Leather Apron». Δρούσε στη φτωχογειτονιά του Γουάιτσαπελ στο Λονδίνο το 1888, σκορπώντας τον τρόμο.

Ο ρόλος της Μάρθα Τάμπραμ

Περισσότερο από 130 χρόνια αργότερα, οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν καταφέρει να επιβεβαιώσουν με απόλυτη βεβαιότητα την ταυτότητα του δράστη. Η έλλειψη σύγχρονων μεθόδων, όπως οι εξετάσεις DNA και οι κάμερες ασφαλείας, έκανε το έργο των αστυνομικών εξαιρετικά δύσκολο. Παρ’ όλα αυτά, η αναζήτηση συνεχίζεται.

Ο εγκληματολόγος Ντέιβιντ Γουίλσον υποστηρίζει ότι ο διαβόητος δολοφόνος είχε τελικά έξι και όχι πέντε θύματα. Μιλώντας στη Sun, τόνισε πως η Μάρθα Τάμπραμ μπορεί να ήταν το πρώτο θύμα του Αντεροβγάλτη. Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών που είχε στραφεί στην πορνεία λόγω οικονομικών δυσκολιών, βρέθηκε με 39 μαχαιριές περίπου τρεις εβδομάδες πριν αρχίσει το αιματηρό σερί.

Η τεχνολογία στο κυνήγι της αλήθειας

Ο Γουίλσον εξήγησε ότι χρησιμοποίησε το σύστημα HOLMES (Home Office Large Major Enquiry System), ένα προηγμένο σύστημα συλλογής και ανάλυσης στοιχείων που δημιουργήθηκε μετά τις αποτυχίες στην υπόθεση του «Yorkshire Ripper». Μέσα από αυτό το εργαλείο, οι έρευνες στα αρχεία του Γουάιτσαπελ έδειξαν έξι δολοφονίες γυναικών και όχι πέντε, όπως θεωρούνταν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, ο ειδικός συνδέει την υπόθεση με τον Πολωνό κουρέα Άαρον Κομίνσκι, ο οποίος είχε ήδη θεωρηθεί ύποπτος από την αστυνομία της εποχής. Πρόσφατα, δείγμα DNA που βρέθηκε σε μαντίλι της Κάθριν Έντουους φέρεται να ταυτοποιήθηκε με απόγονό του, ενισχύοντας την πιθανότητα ότι πράγματι ήταν εκείνος ο δράστης.

1758002541821-48929766-clipboard09-16-202501.jpg

Γιατί παραμένει διαβόητος

Η φήμη του Τζακ του Αντεροβγάλτη ξεπερνά άλλους πολύ πιο αιμοσταγείς δολοφόνους της Ιστορίας. «Ακόμα κι αν υπήρχαν δολοφόνοι πριν από τον Τζακ, εκείνος είναι που έχει τραβήξει την προσοχή του κοινού σε παγκόσμιο επίπεδο», σημειώνει ο Γουίλσον, αποδίδοντας τη διαχρονική εμμονή στον όρο «Ripperology», δηλαδή την κοινότητα ερευνητών και ιστορικών που πασχίζουν να αποκαλύψουν την ταυτότητά του.

Με τη θεωρία του Γουίλσον να «κουμπώνει» πάνω στα νέα επιστημονικά στοιχεία, η Ιστορία ίσως να πλησιάζει στην τελική της απάντηση. Μένει να φανεί αν το μυστήριο που στοίχειωσε το Λονδίνο του 19ου αιώνα θα πάψει τελικά να είναι μυστήριο.

