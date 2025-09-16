Ερωτήματα για την υγεία της βασίλισσας Καμίλα - Απούσα από την κηδεία της Δούκισσας του Κεντ

Η βασίλισσα δεν θα παραστεί στην κηδεία της Δούκισσα του Κεντ, ενώ άγνωστο είναι πώς θα εκπληρώσει τα καθήκοντά της σχετικά με την επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ από σήμερα στη Βρετανία

Ερωτήματα για την υγεία της βασίλισσας Καμίλα - Απούσα από την κηδεία της Δούκισσας του Κεντ
Σε μία αιφνίδια ανακοίνωση το παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι η βασίλισσα Καμίλα δεν θα παραστεί στην κηδεία της Δούκισσας του Κεντ το απόγευμα της Τρίτης, λόγω προβλήματος υγείας.

Επρόκειτο να παραστεί στη νεκρώσιμη λειτουργία, μαζί με τον βασιλιά και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας στον καθεδρικό ναό του Γουέστμινστερ.

«Με μεγάλη λύπη, η Αυτού Μεγαλειότητα η Βασίλισσα αποσύρθηκε από την παρουσία της στο Ρέκβιεμ σήμερα το απόγευμα για τη Δούκισσα του Κεντ καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα. Οι σκέψεις και οι προσευχές της θα είναι με τον Δούκα του Κεντ και όλη την οικογένεια».

Ο δούκας του Κεντ έχει ενημερωθεί και λέγεται ότι κατανοεί πλήρως την απόφαση της Καμίλα. Έστειλε τις καλύτερες ευχές του για ταχεία ανάρρωση. Η βασίλισσα φωτογραφήθηκε για τελευταία φορά να παρακολουθεί μια κυριακάτικη εκκλησιαστική λειτουργία στο Crathie Kirk, κοντά στο Balmoral, την Κυριακή. Ταξίδεψε από τη Σκωτία σήμερα το πρωί και αυτή τη στιγμή βρίσκεται καθ' οδόν προς το Ουίνδσορ για να ξεκουραστεί.

Η ανακοίνωση εγείρει αμφιβολίες για τη συμμετοχή της στην επίσημη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με ένα φορτωμένο πρόγραμμα δεσμεύσεων. Αυτό περιλαμβάνει ένα τελετουργικό καλωσόρισμα και ένα λαμπερό κρατικό συμπόσιο.

Ωστόσο, η βασίλισσα λέγεται ότι ελπίζει να έχει αναρρώσει επαρκώς για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Britain Duchess of Kent Funeral

Το φέρετρο της Δούκισσας του Κεντ φτάνει στον καθεδρικό ναό του Ουέστμινστερ στο κεντρικό Λονδίνο, πριν από την κηδεία της, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Στην κηδεία της δούκισσα του Κεντ, την πρώτη καθολική κηδεία που θα πραγματοποιηθεί για μέλος της βασιλικής οικογένειας μετά τη Μεταρρύθμιση, ο Βασιλιάς θα συνοδεύεται από τον Πρίγκιπα και την Πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Στρατιώτες από τη Βασιλική Φρουρά των Δραγόνων έπαιξαν σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της καθολικής κηδείας της, η οποία παραδοσιακά διαρκεί δύο ημέρες, με έναν αυλητή να οδηγεί τη νεκρική πομπή και άλλους στρατιώτες να μεταφέρουν το φέρετρο στον καθεδρικό ναό όταν έφτασε το βράδυ της Δευτέρας.

