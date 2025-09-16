Συνελήφθη στη Γεωργία ο «Tinder Swindler» - Είχε γίνει διάσημος από ντοκιμαντέρ του Netflix

Ένας καταδικασμένος απατεώνας, ο οποίος ήταν το κεντρικό θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix «The Tinder Swindler», συνελήφθη στη Γεωργία κατόπιν αιτήματος της Interpol, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Ο Shimon Yehuda Hayut, γνωστός και ως Simon Leviev, τέθηκε υπό κράτηση την Κυριακή κατά την άφιξή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπατούμι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον Guardian.

Μεταξύ 2017 και 2019, ο Hayut, 34 ετών, φέρεται να χρησιμοποίησε την εφαρμογή γνωριμιών Tinder για να προσποιηθεί τον γιο του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα των διαμαντιών Lev Leviev και να εξαπατήσει γυναίκες, αποσπώντας τους περίπου 7,4 εκατομμύρια λίρες (8,5 εκατομμύρια ευρώ) .

Το ντοκιμαντέρ του Netflix του 2022 ισχυρίστηκε ότι είχε δημιουργήσει μια ψεύτικη διαδικτυακή περσόνα για να παρασύρει τα θύματά του σε συναισθηματικές και οικονομικές περιπέτειες. Προσπαθούσε να ταιριάξει με γυναίκες στο Tinder πριν τις βγάλει σε ένα λαμπερό πρώτο ραντεβού, χρησιμοποιώντας περίτεχνα και ακριβά σκηνικά αντικείμενα, όπως σωματοφύλακες και ιδιωτικά τζετ, όπως ισχυρίστηκε.

Το ντοκιμαντέρ παρουσίασε ότι αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη των γυναικών, τους έστελνε μήνυμα λέγοντάς τους ότι η πιστωτική του κάρτα δεν λειτουργούσε και τους ζητούσε να ανοίξουν μια νέα στο όνομά τους για να τη χρησιμοποιήσει.

Ο Hayut αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Δήλωσε ότι «δεν ήταν απατεώνας, ούτε ψεύτικος», αλλά «νόμιμος επιχειρηματίας» που έκανε την περιουσία του μέσω των κρυπτονομισμάτων bitcoin.

Καταδίκη για απάτη το 2019

Το 2019 καταδικάστηκε για τέσσερις κατηγορίες απάτης, πλαστογραφίας και κλοπής, μετά τη σύλληψή του και την έκδοσή του στο Ισραήλ από την Ελλάδα. Καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση, εκ των οποίων εξέτισε τους πέντε λόγω της πανδημίας του Covid. Ο Hayut υποχρεώθηκε επίσης να καταβάλει 35.000 λίρες ως αποζημίωση στα θύματα και πρόστιμο περίπου 4.600 λιρών για κατοχή πλαστού διαβατηρίου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι ο Hayut συνελήφθη την Κυριακή βάσει κόκκινου εντάλματος της Interpol. Δεν είναι σαφές ποιο κράτος ζήτησε τη σύλληψή του.

«Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπατούμι κατόπιν αιτήματος της Interpol», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Tato Kuchava, στο AFP, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο δικηγόρος του Hayut δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι οι λόγοι της σύλληψής του είναι άγνωστοι. «Μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί μετά τη σύλληψή του, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ακόμα τον λόγο», είπε, προσθέτοντας: «Ταξίδευε ελεύθερα σε όλο τον κόσμο».

Μία από τις γυναίκες που εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix, μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια από τη Νορβηγία που ήταν 29 ετών όταν έβγαινε με τον Hayut, είπε ότι του έδωσε περισσότερα από 270.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Η Cecilie Fjellhøy είπε ότι ερωτεύτηκε τον Hayut όταν τους πέταξε από το Λονδίνο στη Βουλγαρία με ιδιωτικό αεροπλάνο για το πρώτο τους ραντεβού.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ένα άλλο θύμα, η Iren Tranov, υπέβαλε αγωγή εναντίον του Hayut στο Ισραήλ για 414.000 σέκελ (105.000 ευρώ), ισχυριζόμενη ότι του δάνεισε περισσότερα από 144.000 σέκελ (36.550 ευρώ) τα οποία δεν της επέστρεψε ποτέ.

Διαβάστε επίσης