Συνελήφθη στη Γεωργία ο «Tinder Swindler» - Είχε γίνει διάσημος από ντοκιμαντέρ του Netflix

Ο 34χρονος χρησιμοποίησε την εφαρμογή γνωριμιών Tinder για να προσποιηθεί τον γιο δισεκατομμυριούχου και να εξαπατήσει γυναίκες, αποσπώντας τους περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ.

Newsbomb

Συνελήφθη στη Γεωργία ο «Tinder Swindler» - Είχε γίνει διάσημος από ντοκιμαντέρ του Netflix

Ο Σιμόν Χαγιούτ καταδικάστηκε το για απάτη το 2019. 

X
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένας καταδικασμένος απατεώνας, ο οποίος ήταν το κεντρικό θέμα του ντοκιμαντέρ του Netflix «The Tinder Swindler», συνελήφθη στη Γεωργία κατόπιν αιτήματος της Interpol, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Ο Shimon Yehuda Hayut, γνωστός και ως Simon Leviev, τέθηκε υπό κράτηση την Κυριακή κατά την άφιξή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπατούμι, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τον Guardian.

Μεταξύ 2017 και 2019, ο Hayut, 34 ετών, φέρεται να χρησιμοποίησε την εφαρμογή γνωριμιών Tinder για να προσποιηθεί τον γιο του δισεκατομμυριούχου μεγιστάνα των διαμαντιών Lev Leviev και να εξαπατήσει γυναίκες, αποσπώντας τους περίπου 7,4 εκατομμύρια λίρες (8,5 εκατομμύρια ευρώ) .

Το ντοκιμαντέρ του Netflix του 2022 ισχυρίστηκε ότι είχε δημιουργήσει μια ψεύτικη διαδικτυακή περσόνα για να παρασύρει τα θύματά του σε συναισθηματικές και οικονομικές περιπέτειες. Προσπαθούσε να ταιριάξει με γυναίκες στο Tinder πριν τις βγάλει σε ένα λαμπερό πρώτο ραντεβού, χρησιμοποιώντας περίτεχνα και ακριβά σκηνικά αντικείμενα, όπως σωματοφύλακες και ιδιωτικά τζετ, όπως ισχυρίστηκε.

Το ντοκιμαντέρ παρουσίασε ότι αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη των γυναικών, τους έστελνε μήνυμα λέγοντάς τους ότι η πιστωτική του κάρτα δεν λειτουργούσε και τους ζητούσε να ανοίξουν μια νέα στο όνομά τους για να τη χρησιμοποιήσει.

Ο Hayut αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Δήλωσε ότι «δεν ήταν απατεώνας, ούτε ψεύτικος», αλλά «νόμιμος επιχειρηματίας» που έκανε την περιουσία του μέσω των κρυπτονομισμάτων bitcoin.

Καταδίκη για απάτη το 2019

Το 2019 καταδικάστηκε για τέσσερις κατηγορίες απάτης, πλαστογραφίας και κλοπής, μετά τη σύλληψή του και την έκδοσή του στο Ισραήλ από την Ελλάδα. Καταδικάστηκε σε 15 μήνες φυλάκιση, εκ των οποίων εξέτισε τους πέντε λόγω της πανδημίας του Covid. Ο Hayut υποχρεώθηκε επίσης να καταβάλει 35.000 λίρες ως αποζημίωση στα θύματα και πρόστιμο περίπου 4.600 λιρών για κατοχή πλαστού διαβατηρίου.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας ανακοίνωσε ότι ο Hayut συνελήφθη την Κυριακή βάσει κόκκινου εντάλματος της Interpol. Δεν είναι σαφές ποιο κράτος ζήτησε τη σύλληψή του.

«Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μπατούμι κατόπιν αιτήματος της Interpol», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, Tato Kuchava, στο AFP, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο δικηγόρος του Hayut δήλωσε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι οι λόγοι της σύλληψής του είναι άγνωστοι. «Μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί μετά τη σύλληψή του, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ακόμα τον λόγο», είπε, προσθέτοντας: «Ταξίδευε ελεύθερα σε όλο τον κόσμο».

Μία από τις γυναίκες που εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ του Netflix, μια μεταπτυχιακή φοιτήτρια από τη Νορβηγία που ήταν 29 ετών όταν έβγαινε με τον Hayut, είπε ότι του έδωσε περισσότερα από 270.000 δολάρια κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Η Cecilie Fjellhøy είπε ότι ερωτεύτηκε τον Hayut όταν τους πέταξε από το Λονδίνο στη Βουλγαρία με ιδιωτικό αεροπλάνο για το πρώτο τους ραντεβού.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ένα άλλο θύμα, η Iren Tranov, υπέβαλε αγωγή εναντίον του Hayut στο Ισραήλ για 414.000 σέκελ (105.000 ευρώ), ισχυριζόμενη ότι του δάνεισε περισσότερα από 144.000 σέκελ (36.550 ευρώ) τα οποία δεν της επέστρεψε ποτέ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:44ΚΟΣΜΟΣ

«Αφρικανική φυλή» στη Σκωτία αντιμετωπίζει έξωση - Ζουν σε γη κλεμμένη από τους προγόνους τους, ισχυρίζονται

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πάω στην Βρετανία για να δω τον Κάρολο» - Από το παλάτι και τους «βασιλικούς» κανονιοβολισμούς στους φόβους του Στάρμερ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Λύκος επιτέθηκε και τραυμάτισε 5χρονη - Έρευνες με drones, κάμερες και παγίδες για τον εντοπισμό του

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στου Ρέντη

17:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: «Να έχουμε νοοτροπία νικητή, ανταγωνιστική η Πάφος» - Οι δηλώσεις Μεντιλίμπαρ, Πασχαλάκη

17:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Vooeeton: Ο θρυλικός Γιάννης Ντρενογιάννης επιστρέφει με 5 νέα τραγούδια

17:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας κατά Λοβέρδου, αλλά με αιχμές προς κάθε... «εξουσιολαγνεία»

17:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ - Ο Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη στον Χατζηνικολάου

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ρόμπερτ Ρέντφορντ: «Ήταν ο καλύτερος - Τον θεωρούσα σπουδαίο»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Βυθίστηκε λέμβος με μετανάστες – Τους διέσωσε ψαράς με το καΐκι του

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Λευκός καπνός» για το TikTok - Κατέληξαν σε συμφωνία με την Κίνα

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδρύεται Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας & Υποδομών - Συνάντηση Μητσοτάκη με αντιπρόεδρο της BlackRock

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε το 112

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΠΑΣΟΚ για Λοβέρδο: Προφανώς ήρθε η ώρα της εξαργύρωσης

17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθέριος Βενιζέλος: Χειροπέδες σε μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας με πάνω από 8 κιλά ηρωίνης

17:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Σάκοτα για το «χτίσιμο» της νέας ΑΕΚ: «Όταν κάνεις καλή πορεία οι παίκτες κοστίζουν παραπάνω, τα νούμερα έχουν ξεφύγει»

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: «Επιταχύνουμε τις αλλαγές για να πετύχουμε ισχυρή ανάπτυξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:04ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Συγκλονιστικό βίντεο από την επίθεση αρκούδας στον ορειβάτη - Η στιγμή που πέφτει στον γκρεμό

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στου Ρέντη

16:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερντ Ρέντφορντ: Το «χρυσό αγόρι» του Χόλιγουντ δεν είναι πια εδώ - Οι ρόλοι που έγραψαν ιστορία

08:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

10:08LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

17:35LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται συνεργασία - έκπληξη με τον Φοίβο Δεληβοριά

16:29ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η τραγωδία με το χαμό του γιου του από καρκίνο

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Νέο σοβαρό κρούσμα ιού του Δυτικού Νείλου – Στη ΜΕΘ του Ρίου 50χρονος με εγκεφαλίτιδα

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Αντιμέτωποι με τη χειρότερη πανδημία ευλογιάς των προβάτων οι κτηνοτρόφοι – Σενάρια για «lockdown», «φοβόμαστε ολοκληρωτική καταστροφή» λένε στο Newsbomb

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Βόμβα» Χάκαμπι: Οι ΗΠΑ θα σεβαστούν την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης στο Ισραήλ

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα 89 του - Ο βραβευμένος με Όσκαρ, ηθοποιός θρύλος, απεβίωσε στο σπίτι του στη Γιούτα

11:11ΕΛΛΑΔΑ

«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου»: Η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές και μηνύματα μίσους από Τούρκους

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Νέα Δημοκρατία ο Ανδρέας Λοβέρδος: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα»

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας χάθηκε στα Ιμαλάια για 9 ημέρες ενώ έκανε πεζοπορία - Ο απίστευτος τρόπος διάσωσής του

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εντυπωσιακές εικόνες από αντικείμενα που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Βρετανικού, αδελφού πλοίου του Τιτανικού που βυθίστηκε στην Κέα πριν 109 χρόνια

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Στο νοσοκομείο ο Μουμπρού

13:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Φορούσε δύο εσώρουχα για να...ξεφύγει απο τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ

14:12LIFESTYLE

Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Περνά αυτή την δυσκολία, παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει»

17:29ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τίποτα δεν μπορεί να ξεπεράσει το συναίσθημα να εκπροσωπείς τη χώρα σου» - Το νέο βίντεο που ανέβασε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ