Γεωργία: Δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για παράνομη μεταφορά εκρηκτικών

Οι γεωργιανές Αρχές ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη δύο Ουκρανών, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομη εισαγωγή ισχυρών εκρηκτικών από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, εντοπίστηκε «όχημα που μετέφερε 2,4 κιλά κυκλονίτη», μια ισχυρή εκρηκτική ύλη γνωστή και ως RDX, με ευρεία στρατιωτική χρήση.

Σε συνέντευξη Τύπου ανακοινώθηκε ότι «οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησαν στη σύλληψη δύο Ουκρανών πολιτών». Οι Αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις προθέσεις των συλληφθέντων, επισημαίνοντας ότι η έρευνα συνεχίζεται για «παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών».

Η κυβέρνηση της Γεωργίας δέχεται επικρίσεις ότι επιδιώκει στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία, κάτι που αρνείται κατηγορηματικά, κατηγορώντας παράλληλα την αντιπολίτευση και τη Δύση ότι επιδιώκουν να εμπλέξουν τη χώρα στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας.