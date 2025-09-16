Ο πρόεδρος της Αιγύπτου αποκάλεσε το Ισραήλ «εχθρό»

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης πριν από 46 χρόνια

EGYPT-SISI
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι
Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως «εχθρό».

Είναι η πρώτη φορά που Αιγύπτιος πρόεδρος προβαίνει σε τέτοιο χαρακτηρισμό από τότε που οι δύο χώρες υπέγραψαν συνθήκη ειρήνης πριν από 46 χρόνια, δήλωσε αξιωματούχος της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Στην ομιλία του στη Ντόχα χθες Δευτέρα, ο αλ Σίσι δήλωσε: «Οι θέσεις μας πρέπει να αλλάξουν την άποψη μας για τον εχθρό, ώστε να μπορεί να δει ότι οποιαδήποτε αραβική χώρα εκτείνεται από τον ωκεανό μέχρι τον Κόλπο».

Ο Ντία Ρασβάν, επικεφαλής της κρατικής υπηρεσίας πληροφοριών, του επίσημου οργανισμού μέσων ενημέρωσης της Αιγύπτου, τόνισε ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που ένας Αιγύπτιος αρχηγός κράτους χρησιμοποίησε τη λέξη «εχθρός» για να περιγράψει το Ισραήλ μετά το 1977, όταν ο τότε πρόεδρος Ανουάρ Σαντάτ επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ.

Δύο χρόνια αργότερα, η Αίγυπτος έγινε η πρώτη αραβική χώρα που υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ, με τη Συμφωνία Ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ.

Ο Ρασβάν τόνισε αργά χθες στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Extra News ότι «ένας φίλος δεν απειλεί την εθνική σου ασφάλεια» και η Αίγυπτος θεωρεί «κόκκινη γραμμή» την απειλή του αναγκαστικού εκτοπισμού Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας.

Χθες διεξήχθη η έκτακτη αραβοϊσλαμική σύνοδος κορυφής στην Ντόχα μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση του Ισραήλ κατά μελών της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς στην Ντόχα την περασμένη εβδομάδα.

Άραβες και Ισλαμιστές ηγέτες καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ με τον εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι να εξαπολύει σφοδρή κριτική κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «ονειρεύεται η αραβική περιοχή να γίνει μια σφαίρα ισραηλινής επιρροής». «Και αυτό είναι μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση», τόνισε ο αλ Θάνι.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος ενεργούν ως μεσολαβητές στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

