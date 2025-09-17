Ο αριθμός των τζάγκουαρ αυξήθηκε κατά 30% στο Μεξικό - Ελπίδες για την επιβίωση του είδους

Ερευνητές στο Μεξικό έκαναν μια απίστευτη ανακάλυψη, αφού παρατήρησαν ότι ο πληθυσμός των τζάγκουαρ, του τρίτου μεγαλύτερου αιλουροειδούς στον κόσμο, αυξήθηκε κατά 30% σε ολόκληρη την χώρα, φτάνοντας στα 5.300 ζώα.

Ο Gerardo Ceballos και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μια πρώτη απογραφή των τζάγκουαρ το 2010 στο Μεξικό, με την ελπίδα να κατανοήσουν περίπου τη σοβαρότητα του κινδύνου εξαφάνισης που αντιμετωπίζει το είδος στη χώρα. Υπολόγιζαν ότι θα έβρισκαν περίπου 1.000 ζώα σε ολόκληρο το Μεξικό.

Ωστόσο, αντί για κίνδυνο εξαφάνισης, τα αποτελέσματά τους έδειξαν μια διαφορετική εικόνα. Βρήκαν τέσσερις φορές περισσότερα αιλουροειδή από ό,τι περίμεναν.

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη, μια καταπληκτική είδηση», είπε ο Ceballos. «Προφανώς, ο αριθμός 4.000 σημαίνει ότι το είδος εξακολουθεί να κινδυνεύει με εξαφάνιση, αλλά το 4.000 είναι πολύ καλύτερο από το 1.000».

Το 2025, ο Ceballos ολοκλήρωσε μια δεύτερη έρευνα -με την βοήθεια 50 εθνικών και τοπικών ερευνητικών ιδρυμάτων- εγκαθιστώντας 920 κάμερες με αισθητήρες κίνησης.

Δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη έρευνα, ο αριθμός των τζάγκουαρ αυξήθηκε και πάλι κατά 30%, εκπλήσσοντας τον Ceballos και την ομάδα του.

Αποδείχθηκε ότι, παρόλο που κατά τη δεκαετία του 2010 εκχερσώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, ο αριθμός των τζάγκουαρ στο Μεξικό ήταν σχεδόν ίσος με τον αριθμό των γατόπαρδων σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

«Το γεγονός ότι η χώρα κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει τον πληθυσμό (σ.σ. των τζάγκουαρ) τα τελευταία 14 χρόνια είναι εξαιρετικό», δήλωσε ο Ceballos στην βρετανική εφημερίδα Guardian. «Για μένα είναι υπέροχα νέα για τη χώρα. Το Μεξικό και ο κόσμος χρειάζονται καλά νέα».

Πόσα τζάγκουαρ υπάρχουν συνολικά στο Μεξικό

Οι πληθυσμοί των τζάγκουαρ στο Μεξικό κατανέμονται ως εξής: η χερσόνησος του Γιουκατάν έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό με 1.699 ζώα, ακολουθεί η περιοχή του νότιου Ειρηνικού με 1.541 ζώα, το βορειοανατολικό και κεντρικό Μεξικό με 813 ζώα, ο βόρειος Ειρηνικός με 733 ζώα και τέλος η κεντρική ακτή του Ειρηνικού με 540 ζώα.

Τα τζάγκουαρ είναι μικρόσωμα, γυμνασμένα και πολύ καλά στο κυνήγι, καθώς έχουν εξαιρετικά δυνατά σαγόνια που τους επιτρέπουν να τρυπάνε τα κελύφη των χελωνών και το δέρμα των κροκοδείλων. Είναι καλοί αναρριχητές, άριστοι κολυμβητές και μπορούν να κυνηγούν ακόμη και μέσα στο νερό. Όπως οι τίγρεις, τα τζάγκουαρ χρησιμοποιούν ένα είδος στρατηγικής όταν κυνηγούν καθώς «στήνουν ενέδρες» στα θηράματά τους και δεν τους ξεφεύγει ποτέ κανένα.

Εν ολίγοις, τα τζάγκουαρ είναι ίσως τα πιο ευέλικτα και ευπροσάρμοστα αιλουροειδή, δίνοντας τους έτσι ένα πλεονέκτημα στα δάση του Μεξικού, τα οποία συρρικνώνονται όλο και περισσότερο.

