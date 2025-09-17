Ο αριθμός των τζάγκουαρ αυξήθηκε κατά 30% στο Μεξικό - Ελπίδες για την επιβίωση του είδους

«Το γεγονός ότι το Μεξικό κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει τον πληθυσμό των τζάγκουαρ τα τελευταία 14 χρόνια είναι εξαιρετικό», δήλωσε ο Gerardo Ceballos στην βρετανική εφημερίδα Guardian

Newsbomb

Ο αριθμός των τζάγκουαρ αυξήθηκε κατά 30% στο Μεξικό - Ελπίδες για την επιβίωση του είδους
Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ερευνητές στο Μεξικό έκαναν μια απίστευτη ανακάλυψη, αφού παρατήρησαν ότι ο πληθυσμός των τζάγκουαρ, του τρίτου μεγαλύτερου αιλουροειδούς στον κόσμο, αυξήθηκε κατά 30% σε ολόκληρη την χώρα, φτάνοντας στα 5.300 ζώα.

Ο Gerardo Ceballos και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μια πρώτη απογραφή των τζάγκουαρ το 2010 στο Μεξικό, με την ελπίδα να κατανοήσουν περίπου τη σοβαρότητα του κινδύνου εξαφάνισης που αντιμετωπίζει το είδος στη χώρα. Υπολόγιζαν ότι θα έβρισκαν περίπου 1.000 ζώα σε ολόκληρο το Μεξικό.

Ωστόσο, αντί για κίνδυνο εξαφάνισης, τα αποτελέσματά τους έδειξαν μια διαφορετική εικόνα. Βρήκαν τέσσερις φορές περισσότερα αιλουροειδή από ό,τι περίμεναν.

«Ήταν μια μεγάλη έκπληξη, μια καταπληκτική είδηση», είπε ο Ceballos. «Προφανώς, ο αριθμός 4.000 σημαίνει ότι το είδος εξακολουθεί να κινδυνεύει με εξαφάνιση, αλλά το 4.000 είναι πολύ καλύτερο από το 1.000».

Το 2025, ο Ceballos ολοκλήρωσε μια δεύτερη έρευνα -με την βοήθεια 50 εθνικών και τοπικών ερευνητικών ιδρυμάτων- εγκαθιστώντας 920 κάμερες με αισθητήρες κίνησης.

Δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη έρευνα, ο αριθμός των τζάγκουαρ αυξήθηκε και πάλι κατά 30%, εκπλήσσοντας τον Ceballos και την ομάδα του.

Αποδείχθηκε ότι, παρόλο που κατά τη δεκαετία του 2010 εκχερσώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους, ο αριθμός των τζάγκουαρ στο Μεξικό ήταν σχεδόν ίσος με τον αριθμό των γατόπαρδων σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο.

«Το γεγονός ότι η χώρα κατάφερε να διατηρήσει και να αυξήσει τον πληθυσμό (σ.σ. των τζάγκουαρ) τα τελευταία 14 χρόνια είναι εξαιρετικό», δήλωσε ο Ceballos στην βρετανική εφημερίδα Guardian. «Για μένα είναι υπέροχα νέα για τη χώρα. Το Μεξικό και ο κόσμος χρειάζονται καλά νέα».

Πόσα τζάγκουαρ υπάρχουν συνολικά στο Μεξικό

Οι πληθυσμοί των τζάγκουαρ στο Μεξικό κατανέμονται ως εξής: η χερσόνησος του Γιουκατάν έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό με 1.699 ζώα, ακολουθεί η περιοχή του νότιου Ειρηνικού με 1.541 ζώα, το βορειοανατολικό και κεντρικό Μεξικό με 813 ζώα, ο βόρειος Ειρηνικός με 733 ζώα και τέλος η κεντρική ακτή του Ειρηνικού με 540 ζώα.

Τα τζάγκουαρ είναι μικρόσωμα, γυμνασμένα και πολύ καλά στο κυνήγι, καθώς έχουν εξαιρετικά δυνατά σαγόνια που τους επιτρέπουν να τρυπάνε τα κελύφη των χελωνών και το δέρμα των κροκοδείλων. Είναι καλοί αναρριχητές, άριστοι κολυμβητές και μπορούν να κυνηγούν ακόμη και μέσα στο νερό. Όπως οι τίγρεις, τα τζάγκουαρ χρησιμοποιούν ένα είδος στρατηγικής όταν κυνηγούν καθώς «στήνουν ενέδρες» στα θηράματά τους και δεν τους ξεφεύγει ποτέ κανένα.

Εν ολίγοις, τα τζάγκουαρ είναι ίσως τα πιο ευέλικτα και ευπροσάρμοστα αιλουροειδή, δίνοντας τους έτσι ένα πλεονέκτημα στα δάση του Μεξικού, τα οποία συρρικνώνονται όλο και περισσότερο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λοβέρδος για τη «μεταγραφή» στη Νέα Δημοκρατία: «Υπηρετώ την επιλογή της σταθερότητας»

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Όταν ανεβαίνω σκάλες, μου κόβεται η ανάσα»: Ο Usain Bolt και η αποχώρησή του από τον αθλητισμό

08:56ΚΟΣΜΟΣ

Κλιματική κρίση: 24.400 θάνατοι από τους καύσωνες αυτό το καλοκαίρι στην Ευρώπη

08:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μελτέμια, ζέστη και ανομβρία και αντικυκυκλώνας - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η ομολογία του δολοφόνου στον συγκάτοικό του - «Δεν το έκανες εσύ, σωστά; - Εγώ το έκανα λυπάμαι. Είχα βαρεθεί το μίσος του»

08:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόσο ο μειώνεται ο φόρος το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Ακροβάτιδα έπεσε από τα 5 μέτρα κατά τη διάρκεια παράστασης – Δείτε βίντεο

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο αριθμός των τζάγκουαρ αυξήθηκε κατά 30% στο Μεξικό - Ελπίδες για την επιβίωση του είδους

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη – «Η αρκούδα ήταν στρεσαρισμένη, αντέδρασε φυσικά»

08:06LIFESTYLE

Και όμως είναι ο Λευτέρης Πανταζής με...χαίτη - Η φωτογραφία με μαλλιά που έγινε viral

08:04ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Λονδίνο: Η «διπλωματία της τιάρας», οι βασιλικές άμαξες και η λαμπερή δεξίωση

07:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού

07:54ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέα εποχή για το λογότυπο της BMW

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Κραυγή αγωνίας μητέρας διαβητικού παιδιού - «Φοβάμαι για τη ζωή του στο σχολείο»

07:49ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεγάλη ένταση και συμπλοκές στον χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

07:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μίλτος Τεντόγλου: «Πετάει» στο Τόκιο προς το 12ο χρυσό! – Ώρα και κανάλι του τελικού στο μήκος

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Καυγάς Tραμπ με δημοσιογράφο: Η ερώτηση που τον «έβγαλε από τα ρούχα του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «δεύτερη μαμά» των Αντετοκούνμπο μιλά στο Newsbomb - Όσα θυμάται η Μαριέττα Σγουρδαίου από τα παιδικά χρόνια του Γιάννη

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κέρκ: Δραματική τροπή - Στον πατέρα του δολοφόνου η αμοιβή των 1,2 εκατ. δολαρίων

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ και δέος στην Πόλη της Γάζας: Ερείπια, νεκροί και μαζική έξοδος αμάχων από τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Έρχεται νέα μήνυση σε μέλη της οικογένειάς του, λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του - Τι θα περιλαμβάνει

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Σύμβολο μιας εποχής - Οι θρυλικές ταινίες, οι ανησυχίες και οι προσωπικές τραγωδίες του ασυμβίβαστου σταρ

08:06LIFESTYLE

Και όμως είναι ο Λευτέρης Πανταζής με...χαίτη - Η φωτογραφία με μαλλιά που έγινε viral

08:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Όταν ανεβαίνω σκάλες, μου κόβεται η ανάσα»: Ο Usain Bolt και η αποχώρησή του από τον αθλητισμό

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

01:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το μεγαλείο του Greek Freak - Η ανάρτηση αγκαλιά με τον Σενγκούν και το ενωτικό μήνυμα των δυο σούπερ σταρ

07:47WHAT THE FACT

Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη - Και οι μέρες μας θα είναι... 25ωρες!

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο διάστημα: Ο Ήλιος έσβηνε αλλά ξαφνικά άλλαξε συμπεριφορά - Οι επιστήμονες δεν ξέρουν γιατί

15:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή αύριο 17 Σεπτεμβρίου: Τα δεκάδες ονόματα που γιορτάζουν - Σε ποιες να ευχηθείτε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γιορτή σήμερα 17 Σεπτεμβρίου: Μεγάλη γιορτή σήμερα - Σε ποιους πρέπει να ευχηθείτε

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Μύκονος έγινε... βοσκοτόπι - Δυο αγρότες έπαιρναν επιδότηση για ξένο χωράφι και ο ιδιοκτήτης του δεν είχε ιδέα!

07:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά - Αισθητός σε αρκετές περιοχές του νησιού

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Λονδίνο: Η «διπλωματία της τιάρας», οι βασιλικές άμαξες και η λαμπερή δεξίωση

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Δράμα: Το βίντεο του νεκρού ορειβάτη – «Η αρκούδα ήταν στρεσαρισμένη, αντέδρασε φυσικά»

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Ποιος είναι ο 32χρονος που επιτέθηκε σε 3 γυναίκες - Γιατί κυκλοφορούσε ελεύθερος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ