Μάγια: Η «Γη του Λευκού Τζάγκουαρ» - Η χαμένη πόλη βρέθηκε μετά από 330 χρόνια

Μια χαμένη πόλη, που εκτιμάται ότι ήταν προπύργιο των ανταρτών Μάγια ενάντια στους Ισπανούς κατακτητές βρέθηκε στην καρδιά της ζούγκλας.

Με τους κατακτητές να προελαύνουν, οι Λακάντον Τσολ εγκατέλειψαν την πρωτεύουσά τους, το Λακάμ-Τουν, στη λίμνη Μιραμάρ στο σημερινό Μεξικό, στα τέλη του 1500.

Στη συνέχεια, υποχωρώντας στις ζούγκλες κοντά στα σημερινά σύνορα της Γουατεμάλας, έχτισαν ένα νέο οχυρό, το Sac Balam, («Λευκό Jaguar» στη γλώσσα των Μάγια) όπου αντιστάθηκαν στους Ισπανούς για 109 χρόνια.

Αλλά η πόλη έπεσε το 1695 και τελικά χάθηκε στη ζούγκλα, με τους Lakandon Chʼol να μεταφέρονται βίαια και σχεδόν εξαφανίστηκαν μέχρι τα μέσα του 18ου αιώνα.

Τώρα οι επιστήμονες λένε ότι έχουν βρει το Sac Balam, χρησιμοποιώντας ένα πρωτοποριακό μοντέλο πρόβλεψης για να εντοπίσουν θεμέλια και αντικείμενα στην άγρια φύση.

Η ανακάλυψη βασίστηκε στη μαρτυρία του Ντιέγκο ντε Ρίβας, ενός μοναχού που δραστηριοποιήθηκε στην περιοχή στα τέλη του 17ου αιώνα.

Χρησιμοποιώντας ιστορικά αρχεία και τεχνολογία γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS), μια ομάδα με επικεφαλής τον Josuhé Lozada Toledo, αρχαιολόγο στο Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (INAH) στην Πόλη του Μεξικού, εντόπισε την πιο πιθανή τοποθεσία του οχυρού.

Μετά την κατάκτηση του οχυρού, οι Ισπανοί το μετονόμασαν σε Pueblo de Nuestra Señora de Los Dolores – Πόλη της Παναγίας των Θλίψεων.

Μια αποστολή στην περιοχή, υποστηριζόμενη από το Discovery Channel, ανακάλυψε τώρα θεμέλια, τα ερείπια ενός τείχους και μια ποικιλία αντικειμένων.

Η αρχαιολογική ομάδα περιλαμβάνει τον Brent Woodfill του Πανεπιστημίου Winthrop στις ΗΠΑ και τη Yuko Shiratori του Πανεπιστημίου Rissho στην Ιαπωνία.