Ρουμανία: Αντιμέτωπος με κατηγορίες απόπειρας πραξικοπήματος ο υποψήφιος πρόεδρος Γκεοργκέσκου

Ο Καλίν Γκεοργκέσου, ο νικητής του πρώτου γύρου των ακυρωμένων προεδρικών εκλογών του 2024 καταφθάνει στην εισαγγελία του Βουκουρεστίου την Τρίτη 27 Μαΐου 2025.

Ο Ρουμάνος αντι-ευρωπαϊστής πρώην υποψήφιος για την προεδρία Καλίν Γκεοργκέσκου κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ακύρωση του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον συντηρητικό πολιτικό να αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από 10 έως 20 έτη.

Ο Χοράτιου Ποτρά, πρώην λεγεωνάριος της Γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων και αρχηγός πολιτοφυλακής στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς και 20 άλλα άτομα, κατηγορήθηκαν επίσης.

Η υπόθεση βασίζεται σε μια προγραμματισμένη επιδρομή στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας, Βουκουρέστι, στις 8 Δεκεμβρίου, η οποία απετράπη από την αστυνομία.

Οι Ρουμάνοι εισαγγελείς περιγράφουν μια συνωμοσία που στόχευε τη συνταγματική τάξη της χώρας, στην οποία εμπλέκονται ο Γκεοργκέσκου, ο Ποτρά, η ομάδα τους, αλλά και υποτιθέμενες συνδέσεις με ξένες μυστικές υπηρεσίες, σύμφωνα με το BBC.

Η συνάντηση μετά την ακύρωση της νίκης

Ο Ποτρά και άλλοι έχουν κατηγορηθεί για υποκίνηση του πραξικοπήματος, ενώ ο Γκεοργκέσκου κατηγορείται για συνωμοσία με τον Ποτρά.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Γκεοργκέσκου συναντήθηκε με τον Ποτρά και άλλα μέλη της ομάδας του σε μια φάρμα αλόγων τον Δεκέμβριο, αμέσως μετά την ακύρωση της νίκης του υποψηφίου προέδρου.

Ο Γκεοργκέσκου αρχικά αρνήθηκε ότι πραγματοποιήθηκε η συνάντηση, κάτι που παραδέχθηκε αργότερα, έπειτα από τη δημοσίευση φωτογραφιών στα ρουμανικά ΜΜΕ. Ωστόσο, αρνείται ότι συζήτησαν σχέδια για την οργάνωση μιας εξέγερσης.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η αστυνομία έκανε έφοδο σε διάφορες τοποθεσίες στη Ρουμανία, αποκαλύπτοντας μια κρυψώνα με όπλα, χρυσό και μετρητά, με τα οποία, σύμφωνα με τις κατηγορίες, η ομάδα του Ποτρά σχεδίαζε να οργανώσει μια βίαιη κατάληψη της εξουσίας.

Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο Ποτρά δεν βρίσκεται επί του παρόντος στη χώρα και ενδέχεται να έχει ζητήσει άσυλο στη Ρωσία.

Ο 63χρονος Γκεοργκέσκου προκάλεσε έκπληξη με την πρώτη θέση που κατέλαβε στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών της Ρουμανίας τον περασμένο Νοέμβριο.

Το αποτέλεσμα αυτό ακυρώθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο λίγες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου, εν μέσω ισχυρισμών για ρωσική παρέμβαση.

«Υβριδικός πόλεμος»

Οι ρουμανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποθέτουν ότι η παρουσία και η δημοτικότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενισχύθηκαν από μια μαζική επιχείρηση επηρεασμού – που διεξήχθη από το εξωτερικό – με σκοπό να επηρεαστεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο γενικός εισαγγελέας της Ρουμανίας χαρακτήρισε τις ακυρωθείσες εκλογές του 2024 «αποτέλεσμα ενός υβριδικού πολέμου που ενορχηστρώθηκε από τη Ρωσία».

Ισχυρίστηκε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις σε αεροδρόμια και δημόσιους φορείς συνέπεσαν με μια διαδικτυακή εκστρατεία παραπληροφόρησης που διεξήχθη μέσω troll farms, bots και περιεχομένου που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, περισσότερες από 2.000 σελίδες στο Facebook χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύσουν τα μηνύματα υπέρ του Γκεοργκέσκου, ενώ δίκτυα TikTok με πάνω από 20.000 αυτοματοποιημένους λογαριασμούς ενίσχυσαν την εκστρατεία του τις ημέρες πριν από την ψηφοφορία.

Αφού απαγορεύτηκε στον Γκεοργκέσκου να εγγραφεί ως υποψήφιος, ο σύμμαχός του Τζόρτζε Σιμιόν, ηγέτης του δεξιού κόμματος AUR, τον αντικατέστησε στις επαναληπτικές εκλογές του Μαΐου.

Ο Σιμιόν κέρδισε στον πρώτο γύρο, αλλά τελικά ηττήθηκε από τον Νικουσόρ Νταν, τον φιλελεύθερο, φιλοευρωπαϊκό δήμαρχο του Βουκουρεστίου, στον δεύτερο γύρο.

Ο Γκεοργκέσκου δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις κατηγορίες, αν και αυτό το μήνα κατηγόρησε τις ρουμανικές αρχές ότι κυβερνούν με «εξαπάτηση, ίντριγκες και διχασμό».

Ο πρόεδρος Νταν δήλωσε ότι η έκθεση των εισαγγελέων ήταν «απόδειξη» ότι η Ρωσία είχε ασκήσει «συστηματική παραπληροφόρηση» στη Ρουμανία και είχε προσπαθήσει να επηρεάσει τις εκλογές του 2024.

Η ημερομηνία της δίκης του Γκεοργκέσκου δεν έχει ακόμη καθοριστεί, αλλά θα μπορούσε να ξεκινήσει στις αρχές του 2026.

