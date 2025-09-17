Συναγερμός στην Αίγυπτο: «Έκανε φτερά» χρυσό βραχιόλι Φαραώ ηλικίας 3.000 ετών

Ένα χρυσό βραχιόλι ηλικίας 3.000 ετών χάθηκε από ένα εργαστήριο αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Μουσείου του Καΐρου, ανακοίνωσε το υπουργείο αρχαιοτήτων της χώρας.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αίγυπτο, καθώς ένα χρυσό βραχιόλι, ηλικίας 3000 ετών εξαφανίστηκε από ένα εργαστήριο αποκατάστασης του Αιγυπτιακού Μουσείου του Καΐρου, ανακοίνωσε το υπουργείο Αρχαιοτήτων της χώρας.

Το βραχιόλι, που περιγράφεται ως μια χρυσό κομμάτι που κοσμείται με «σφαιρικές χάντρες από λάπις λάζουλι», ανήκε στον βασιλιά Αμενέμοπε, έναν Φαραώ της 21ης Δυναστείας της Αιγύπτου (1070-945 π.Χ.).

Το υπουργείο, στην ανακοίνωση που εξέδωσε αργά την Τρίτη, δεν διευκρίνισε πότε εθεάθη για τελευταία φορά το κομμάτι.

Ταυτόχρονα όμως αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η απώλεια εντοπίστηκε τις τελευταίες ημέρες κατά τη διάρκεια απογραφικού ελέγχου, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα στο Μουσείο αλλά και έχουν ειδοποιηθεί οι μονάδες αρχαιοτήτων σε όλα τα αιγυπτιακά αεροδρόμια, τα λιμάνια και τα χερσαία συνοριακά περάσματα σε εθνικό επίπεδο, στα οποία και στάλθηκαν φωτογραφίες της αρχαιότητας προκειμένου να το εντοπίσουν εάν κάποιος επιχειρήσει να το βγάλει από την χώρα.

Η υπόθεση δεν δημοσιοποιήθηκε αμέσως έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι έρευνες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πλήρης καταγραφή του περιεχομένου του εργαστηρίου, προστίθεται.

Πάνω από 170.000 αρχαιότητες

Το Αιγυπτιακό Μουσείο στην πλατεία Ταχρίρ στεγάζει περισσότερα από 170.000 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων η περίφημη χρυσή νεκρική μάσκα του βασιλιά Αμενέμοπε.

Η αποκάλυψη πάντως ήλθε την ίδια ημέρα που οι αρχές στη Γαλλία ανακοίνωσαν ότι κλέφτες έκλεψαν δείγματα χρυσού αξίας 700.000 δολαρίων από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού. Η εξαφάνιση του βραχιολιού έρχεται επίσης λίγες εβδομάδες πριν από τα προγραμματισμένα για την 1η Νοεμβρίου εγκαίνια του πολυαναμενόμενου Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου.

Μια από τις πιο εμβληματικές συλλογές του μουσείου - οι θησαυροί του τάφου του βασιλιά Τουταγχαμών - προετοιμάζεται για μεταφορά ενόψει των εγκαινίων, τα οποία τοποθετούνται ως ένα σημαντικό πολιτιστικό ορόσημο της κυβέρνησης του προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Νωρίτερα φέτος, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέστρεψαν στην Αίγυπτο 25 κλεμμένα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων θραυσμάτων ενός ναού που πιστεύεται ότι ήταν ο ναός της βασίλισσας Χατσεπσούτ. Τα σπάνια κομμάτια - που καλύπτουν αιώνες αιγυπτιακού πολιτισμού - παραδόθηκαν μετά από τριετή προσπάθεια ανάκτησης από το προξενείο της Αιγύπτου στη Νέα Υόρκη.

