Τζόρτζιο Αρμάνι: Πρόταση να δοθεί το όνομά του σε αεροδρόμιο της Ιταλίας

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν πρόταση να δοθεί το όνομα του εκλιπόντος σχεδιαστή μόδας στο αεροδρόμιο του μικρού νησιού Παντελερία

Newsbomb

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πρόταση να δοθεί το όνομά του σε αεροδρόμιο της Ιταλίας

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε αγώνα της αγαπημένης του Ολίμπια Μιλάνο 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι ιταλικές αρχές εξετάζουν πρόταση να δοθεί το όνομα του Τζόρτζιο Αρμάνι στο αεροδρόμιο του μικρού ιταλικού νησιού Παντελερία, ως φόρο τιμής στον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας που περνούσε συχνά τις καλοκαιρινές διακοπές του στο κτήμα του στο αποκαλούμενο «μαύρο μαργαριτάρι της Μεσογείου».

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι – ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών – διατηρούσε έπαυλη στο νησί Παντελερία, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στη Σικελία και την Τυνησία. Ήταν το «καταφύγιο» στο οποίο επέλεγε συχνά να περάσει τις διακοπές του μαζί με συγγενείς και φίλους του. Περιτριγυρισμένα από περίπου 150 φοινικόδεντρα, όλα τα κτίσματα ήταν σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική χωρίς ξενόφερτες παρεμβάσεις.

Η ιταλική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ENAC) ανέφερε σήμερα ότι υποστηρίζει την πρόταση για μετονομασία του συγκεκριμένου αεροδρομίου, την οποία κατέθεσε το τοπικό συμβούλιο και στηρίζει επίσης ο υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι. Ο πρόεδρος της ENAC Πιερλουίτζι Ντι Πάλμα επισημαίνει πως η πρόταση για τη μετονομασία σε «Τζόρτζιο Αρμάνι» εξυπηρετεί τα σχέδια για τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και την προώθηση του τουρισμού στο νησί Παντελερία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:22LIFESTYLE

Συγκινεί ο Γιώργος Παράσχος: «Μεγάλο σοκ ο καρκίνος της συντρόφου μου, με το που τελείωσε ο ένας, ήρθε ο επόμενος»

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: «Μπλόκο» στα φαραωνικά σχέδια κατασκευής καζίνο στην Times Square

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Με καρκίνο του δέρματος διαγνώστηκε ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου - Θα παραμείνει σε κατ'οίκον περιορισμό

21:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός – Πάφος 0-0: Πιέζουν οι «ερυθρόλευκοι», «διαβασμένοι» οι Πρωταθλητές Κύπρου

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Σκάφος με μετανάστες ανετράπη στα ανοιχτά της Λιβύης - Διασώθηκαν 13 από τους 74 επιβαίνοντες

21:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Η Fed μειώνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες, για πρώτη φορά το 2025, μετά και την πίεση Τραμπ

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 54χρονος παρενόχλησε φοιτήτρια μέσα σε λεωφορείο

20:42ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Μόλις 13 διασώθηκαν από ναυάγιο πλοίου με 74 επιβαίνοντες - Αγνοείται η τύχη δεκάδων

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Πρόταση να δοθεί το όνομά του σε αεροδρόμιο της Ιταλίας

20:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών από τη ΔΕΑΒ

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αίγυπτο: «Έκανε φτερά» χρυσό βραχιόλι Φαραώ ηλικίας 3.000 ετών

19:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αιγάλεω: Βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση του 32χρονου Σύρου - Το πλούσιο ποινικό παρελθόν του - Είχε προσαχθεί 20 φορές

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης - Η προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στο επίκεντρο

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίoυ

19:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρκό – ΑΕΛ 2-2: Στις καθυστερήσεις πήρε βαθμό η ομάδα του Μαρκόπουλου

19:51ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Πράσινο φως στις διαπραγματεύσεις με Βρετανία και Καναδά για συμμετοχή στο SAFE

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Aγόρασε κρουασάν από σούπερ μάρκετ και βρήκε μέσα ζωύφια και μούχλα

19:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 4-1: Οι εντυπωσιακοί Βοιωτοί «πάτησαν» τον «Δικέφαλο του Βορρά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κοβάλτσουκ: Οι 3 τελευταίες λέξεις που άκουσε πριν την πετάξουν από την ταράτσα μετά το porta potty part στο Ντουμπάι

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Στις 15 μονάδες η διαφορά ΝΔ με ΠΑΣΟΚ - Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα

08:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το νέο όριο απουσιών για τους μαθητές - Στις πόσες «μένουν» στην ίδια τάξη

11:23ΕΛΛΑΔΑ

«Εγώ αποφασίζω, ακολούθησέ με!» Ο Μιχάλης Ιγνατίου αποθεώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη

21:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Η Fed μειώνει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες, για πρώτη φορά το 2025, μετά και την πίεση Τραμπ

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

18:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός, όχι οι παράγοντες - Αθλήτης που καίγεται στο ζέσταμα ο Αλέξης Τσίπρας»

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Αίγυπτο: «Έκανε φτερά» χρυσό βραχιόλι Φαραώ ηλικίας 3.000 ετών

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: «Από το παιδί μου μας έφεραν μόνο τα παπούτσια του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Παναγιώτη που «έσβησε» ακαριαία στο τροχαίο με την Πόρσε

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σφοδρή σύγκρουση φορτηγού με μηχανή - Νεκρός ένας 29χρονος, τρεις συλλήψεις

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ για συνάντηση με Βασιλιά Κάρολο: «Με "ζάλισε", δεν σταματούσε να μιλάει»

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή την ώρα του ρεπορτάζ ο κάμεραμαν του Αnt1 Γιώργος Παυλάκης

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: «Έτσι σκότωνε τα παιδιά» - Μπορεί να κατηγορηθεί για άλλες έξι απόπειρες ανθρωποκτονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ