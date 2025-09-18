Θα πάψει να είναι «Θαύμα του Κόσμου» το Μάτσου Πίτσου; Τι απειλεί τον χαρακτήρα του

Το Μάτσου Πίτσου, ένα από τα σύγχρονα «Θαύματα του Κόσμου» κινδυνεύει να χάσει τον τίτλο του λόγω των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών.

Το Ίδρυμα New7Wonders προειδοποίησε ότι το Μάτσου Πίτσου, το πιο διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Νότιας Αμερικής, θα μπορούσε να αφαιρεθεί από τη λίστα των New7Wonders του Κόσμου λόγω φερόμενης κακοδιαχείρισης και έλλειψης βιώσιμου σχεδιασμού.

Εν τω μεταξύ, τοπικές διαμαρτυρίες μπλόκαραν τη σιδηροδρομική γραμμή προς ένα καταφύγιο των Ίνκας του 15ου αιώνα στις Άνδεις, αναγκάζοντας την περουβιανή κυβέρνηση να εκκενώσει περισσότερους από 1.400 τουρίστες.

Ο διευθυντής του New7Wonders, Ζαν-Πολ ντε λα Φουέντε, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο απρόβλεπτος υπερπληθυσμός των τουριστών, οι υψηλές τιμές, οι ακανόνιστες πωλήσεις εισιτηρίων και οι κοινωνικές αναταραχές έχουν επιδεινώσει την τουριστική εμπειρία και έχουν βλάψει την εικόνα του Περού.

«Η δικαιολογημένη και αξιόπιστη διατήρηση της ιδιότητας του Μάτσου Πίτσου ως ενός από τα Νέα Επτά Θαύματα του Κόσμου εξαρτάται από την επείγουσα δράση του περουβιανού κράτους», είπε.

Διαβάστε επίσης