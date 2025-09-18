IDF: Εισήγηση για αναστολή εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία

Από την επίθεση οδηγού φορτηγού ανθρωπιστικής βοήθειας στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες

Φωτ. Αρχείου - Ισραηλινή αστυνομία στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι, που συνδέει τη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία, την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2024. (AP Photo/Mahmoud Illean)

AP
Την αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία με προορισμό την εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας εισηγήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/09) ο ισραηλινός στρατός (IDF), έπειτα από την αιματηρή επίθεση στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι, που στοίχισε τη ζωή σε δύο στρατιώτες.

«Λόγω αυτής της επίθεσης, ο αρχηγός του επιτελείου (…) συνέστησε στην πολιτική ηγεσία να αναστείλει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το περιστατικό και αναθεωρηθεί η διαδικασία ελέγχου για τους ιορδανούς οδηγούς», ανέφερε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από ένοπλο στο συνοριακό πέρασμα της γέφυρας Άλενμπι, προτού ο δράστης πέσει νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Την επίθεση καταδίκασε η Ιορδανία, επιβεβαιώνοντας πως ο δράστης ήταν Ιορδανός και οδηγούσε φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

