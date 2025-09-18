IDF: Εισήγηση για αναστολή εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία
Από την επίθεση οδηγού φορτηγού ανθρωπιστικής βοήθειας στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι σκοτώθηκαν δύο Ισραηλινοί στρατιώτες
Την αναστολή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία με προορισμό την εμπόλεμη Λωρίδα της Γάζας εισηγήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/09) ο ισραηλινός στρατός (IDF), έπειτα από την αιματηρή επίθεση στο συνοριακό πέρασμα Άλενμπι, που στοίχισε τη ζωή σε δύο στρατιώτες.
«Λόγω αυτής της επίθεσης, ο αρχηγός του επιτελείου (…) συνέστησε στην πολιτική ηγεσία να αναστείλει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα για το περιστατικό και αναθεωρηθεί η διαδικασία ελέγχου για τους ιορδανούς οδηγούς», ανέφερε εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.
Δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν από ένοπλο στο συνοριακό πέρασμα της γέφυρας Άλενμπι, προτού ο δράστης πέσει νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.
Την επίθεση καταδίκασε η Ιορδανία, επιβεβαιώνοντας πως ο δράστης ήταν Ιορδανός και οδηγούσε φορτηγό που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.