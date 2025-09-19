Ιαπωνία: ΑΙ αναλαμβάνει την ηγεσία κόμματος - Μετά την Αλβανίδα υπουργό και πρόεδρος ΑΙ

Οι υποψήφιοι για τις εκλογές του Τόκιο, από αριστερά, ο πρώην δήμαρχος της πόλης Akitakata του νομού Χιροσίμα Shinji Ishimaru, η κυβερνήτης του Τόκιο Yuriko Koike, το μέλος της Βουλής των Συμβούλων Renho και ο πρώην επικεφαλής της Ιαπωνικής Αεροπορικής Αυτοάμυνας Toshio Tamogami συμμετέχουν σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Εθνική Λέσχη Τύπου της Ιαπωνίας στο Τόκιο - (Ιούνιος 2024)

Πολιτικό κόμμα στην Ιαπωνία στρέφεται στην ηγεσία της Τεχνητής Νοημοσύνης μετά την παραίτηση του ιδρυτή του λόγω εκλογικής ήττας.

Η απόφαση ανήκει σε ένα νεοσύστατο ιαπωνικό κόμμα, το οποίο υπέστη καταστροφική επίδοση στις εκλογές και αποφάσισε να διορίσει έναν άνθρωπο με τεχνητή νοημοσύνη.

«Ο νέος ηγέτης θα είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη», δήλωσε ο Κόκι Οκουμούρα, διδακτορικός φοιτητής έρευνας Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος αυτοαποκαλείται βοηθός του νέου ηγέτη.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί, συμπεριλαμβανομένου του πότε και του πώς θα εφαρμοστεί, δήλωσε ο 25χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Κιότο, ο οποίος κατ' όνομα θα είναι ο ηγέτης του κόμματος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα υπαγορεύει τις πολιτικές δραστηριότητες των μελών του κόμματος, αλλά θα επικεντρωθεί σε αποφάσεις όπως η κατανομή των πόρων της μεταξύ των μελών, για παράδειγμα, δήλωσε ο Οκουμούρα, ο οποίος πρόσφατα κέρδισε την εσωκομματική μάχη διαδοχής του Ισιμάρου.

Η απόφαση έρχεται αφότου η Αλβανία έγινε η πρώτη κυβέρνηση στον κόσμο που διόρισε υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης για την καταπολέμηση της εκτεταμένης διαφθοράς.

Δυσκολεύεται στις κάλπες

Το κόμμα «Διαδρομή προς την Αναγέννηση», το οποίο ιδρύθηκε τον Ιανουάριο από τον Σίντζι Ισιμάρου, πρώην δήμαρχο μιας μικρής πόλης στη δυτική Ιαπωνία, δεν έχει πολιτική πλατφόρμα και τα μέλη του είναι ελεύθερα να καθορίσουν τις δικές τους ατζέντες.

Ο Ισιμάρου ήρθε απροσδόκητα δεύτερος στις εκλογές για κυβερνήτη του Τόκιο το 2024 χάρη σε μια επιτυχημένη διαδικτυακή εκστρατεία, αλλά παραιτήθηκε από το κόμμα αφού δεν κατάφερε να εξασφαλίσει καμία έδρα στις φετινές εκλογές της Άνω Βουλής.

Ενώ προσελκύει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, το Path to Rebirth δυσκολεύεται να κερδίσει έδρες.

Και οι 42 υποψήφιοί του έχασαν στις εκλογές της Βουλής του Τόκιο τον Ιούνιο. Και οι 10 υποψήφιοι του που έλαβαν μέρος στις εκλογές της Άνω Βουλής τον Ιούλιο έχασαν επίσης.

