Ιταλία: Πρωτοπόρος νόμος για την τεχνητή νοημοσύνη - Ποινές φυλάκισης και γονεϊκή συγκατάθεση

Η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της ΕΕ που ενέκρινε έναν ολοκληρωμένο νόμο που ρυθμίζει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος περιλαμβάνει την επιβολή ποινών φυλάκισης σε όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να προκαλέσουν βλάβη, όπως η δημιουργία deepfakes, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών στην τεχνολογία.

Η κίνηση αυτή έρχεται έπειτα από το σκάνδαλο που συντάραξε τη χώρα τον Αύγουστο, όταν αποκαλύφθηκε ότι ιστοσελίδα δημοσίευε παραποιημένες με τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφίες και βίντεο της Τζόρτζια Μελόνι και άλλων γυναικών της ιταλικής πολιτικής σκηνής.

Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι η νομοθεσία, η οποία ευθυγραμμίζεται με τον ιστορικό νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023, αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την βελτίωση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στη χώρα.

Στόχος είναι η προώθηση της «ανθρωποκεντρικής, διαφανούς και ασφαλούς χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης», με έμφαση στην «καινοτομία, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία της ιδιωτικής ζωής».

Το νομοσχέδιο εισάγει ποινές φυλάκισης από ένα έως πέντε έτη για την παράνομη διάδοση περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί ή παραποιηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και έχει προκαλέσει βλάβη.

Θα επιβληθούν επίσης αυστηρότερες ποινές για τη χρήση της τεχνολογίας για τη διάπραξη εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της κλοπής ταυτότητας, καθώς και αυστηρότεροι κανόνες διαφάνειας και ανθρώπινης εποπτείας που διέπουν τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας στους χώρους εργασίας, καθώς και σε μια σειρά τομέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη και ο αθλητισμός.

Επιπλέον, τα παιδιά κάτω των 14 ετών θα χρειάζονται τη συγκατάθεση των γονέων τους για να έχουν πρόσβαση στην τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Guardian.

Όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, ο νόμος ορίζει ότι τα έργα που δημιουργούνται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης προστατεύονται εάν προέρχονται από γνήσια πνευματική προσπάθεια, ενώ η εξόρυξη κειμένου και δεδομένων με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα επιτρέπεται μόνο για περιεχόμενο που δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή για επιστημονική έρευνα από εξουσιοδοτημένους φορείς.

Ο Alessio Butti, υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δήλωσε ότι ο νόμος «επαναφέρει την καινοτομία στο πλαίσιο του δημόσιου συμφέροντος, κατευθύνοντας την τεχνητή νοημοσύνη προς την ανάπτυξη, τα δικαιώματα και την πλήρη προστασία των πολιτών».

Η κυβέρνηση ανέθεσε στην Υπηρεσία για την Ψηφιακή Ιταλία και στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας την εφαρμογή της νομοθεσίας, η οποία έλαβε την τελική έγκριση του κοινοβουλίου μετά από ένα χρόνο συζητήσεων.

Αναφερόμενη στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης τον Μάρτιο του περασμένου έτους, η Μελόνι δήλωσε: «Μπορεί και πρέπει να υπάρχει ένας ιταλικός τρόπος όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, ένας ιταλικός τρόπος ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης και ένας ιταλικός τρόπος ρύθμισης της τεχνητής νοημοσύνης».

Θεώρησε την τεχνολογία ως «τη μεγαλύτερη επανάσταση της εποχής μας», αλλά δήλωσε ότι μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμικό της «μόνο εάν αναπτυχθεί στο πλαίσιο ηθικών κανόνων που εστιάζουν στους ανθρώπους και στα δικαιώματα και τις ανάγκες τους».

Ο νόμος επιτρέπει τη διάθεση έως 1 δισ.ευρώ από ένα κρατικό ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας και των τηλεπικοινωνιών, αν και οι επικριτές υποστηρίζουν ότι το ποσό αυτό είναι μικρό σε σύγκριση με τις επενδύσεις που πραγματοποιούν οι ΗΠΑ και η Κίνα.

