Έκπληξη σε υψόμετρο 2.600 μέτρων: Άνδρας οδηγούσε μονόκυκλο σκούτερ στους Δολομίτες - Βίντεο

Ερευνητές του πανεπιστημίου της Πάδοβα έμειναν έκπληκτοι ενώ γυρνούσε από τον παγετώνα Μαρμολάντα

Έκπληξη σε υψόμετρο 2.600 μέτρων: Άνδρας οδηγούσε μονόκυκλο σκούτερ στους Δολομίτες - Βίντεο

Ο άνδρας εντοπίστηκε από ερευνητές να χρησιμοποιεί ηλεκτρικό μονόκυκλο στη βραχώδη πλαγιά του βουνού. 

Museo di Geografia Unipd
Έκπληκτοι έμειναν οι ακαδημαϊκοί ερευνητές που παρακολουθούσαν την τήξη ενός παγετώνα στη Μαρμολάντα, την υψηλότερη κορυφή των ιταλικών Δολομιτών, όταν είδαν έναν τουρίστα να διασχίζει ένα από τα μονοπάτια της περιοχής με ένα μονόκυκλο σκούτερ.

Η ομάδα, από το Μουσείο Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Πάδοβας, κατέβαινε τον ομώνυμο παγετώνα του βουνού μετά από μετρήσεις που πραγματοποίησε, όταν συνάντησε τον άνδρα σε ένα μονοπάτι σε υψόμετρο περίπου 2.600 μέτρων, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Giovanni Donadelli, ένας από τους ερευνητές, είπε ότι ο τουρίστας προσπαθούσε να φτάσει στην άκρη του παγετώνα, ίσως για να «αγγίξει τον πάγο και να τραβήξει μια φωτογραφία». To βίντεο του περιστατικού δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του μουσείου στο Instagram, προσελκύοντας περισσότερες από 600.000 προβολές.

https://www.instagram.com/reel/DOawJM0DOjk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

«Του είπα ότι δεν θα μπορούσε να φτάσει στην άκρη με το μονόκυκλο», δήλωσε ο Donadelli. «Αλλά οι άνθρωποι παίρνουν ρίσκα και αυτό ήταν ένα πρόβλημα σε ολόκληρη την οροσειρά αυτό το καλοκαίρι».

Ο άνδρας πιστεύεται ότι ανέβηκε στο βουνό με τελεφερίκ, το οποίο φτάνει τα 3.000 μέτρα, πριν κατεβεί από ένα βραχώδες μονοπάτι.

dolomites-unicycle.jpg

Οι επιστήμονες που ήταν στο βουνό θεωρούν ότι ο άνδρας χρησιμοποίησε το μονόκυκλο για να φτάσει στον παγετώνα.

Museo di Geografia Unipd

«Υπάρχει μια τεράστια "βεράντα" εκεί πάνω», είπε ο Donadelli. «Οι άνθρωποι ανεβαίνουν με τακούνια και με τα μικρά σκυλιά τους. Ήταν πολύ ασυνήθιστο να δούμε κάποιον σε ένα τέτοιο όχημα. Μείναμε έκπληκτοι. Δεν θέλουμε να τον δαιμονοποιήσουμε, αλλά γιατί να διακινδυνεύεις όταν δεν χρειάζεται;»

«Φυσικό θερμόμετρο» της κλιματικής αλλαγής

Κατά τη δημοσίευση του βίντεο, το μουσείο αναφέρθηκε στο μανιφέστο του για μια άλλη Μαρμολάντα, το οποίο δημοσίευσε πέρυσι και στο οποίο πρότεινε «τη μετατροπή της σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης» και «σίγουρα όχι σε μια παράσταση όπως αυτή».

Ο παγετώνας της Μαρμολάντα μετράται κάθε χρόνο από το 1902 και θεωρείται «φυσικό θερμόμετρο» της κλιματικής αλλαγής. Οι επιστήμονες δήλωσαν πέρυσι ότι θα μπορούσε να λιώσει εντελώς μέχρι το 2040 ως αποτέλεσμα της αύξησης των μέσων θερμοκρασιών. Η κατάρρευση μέρους της προκάλεσε το θάνατο 11 ανθρώπων το 2022.

Οι τουρίστες που αναζητούν τέλειες φωτογραφίες των κορυφών και οι άπειροι πεζοπόροι έχουν κατακλύσει τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στους Δολομίτες αυτό το καλοκαίρι. Σε ένα περιστατικό, ένας Βρετανός πεζοπόρος χρεώθηκε περισσότερα από 14.000 ευρώ, αφού χρειάστηκε να διασωθεί με ελικόπτερο όταν περιπλανήθηκε σε ένα μονοπάτι που είχε κλείσει λόγω κινδύνου κατολίσθησης.

