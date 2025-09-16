Μιλάνο: 83χρονη καταπλακώθηκε θανάσιμα από αυτοκτονικό 70χρονο, ο οποίος πήδηξε από τον 4ο
Στις αρχικές έρευνες θεωρήθηκε πως επρόκειτο για διπλή αυτοκτονία ζευγαριού, πριν αποδειχθεί πως δεν είχαν καμια σχέση μεταξύ τους
Τραγικό θάνατο βρήκε μία γυναίκα 83 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τον 70χρονο γείτονά της, ο οποίος είχε τάσεις αυτοκτονίας, αφού αυτός πήδηξε από διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο στο Μιλάνο στην Ιταλία.
Ο άνδρας, ο οποίος επέζησε της πτώσης, τώρα κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.
Η τραγωδία συνέβη το απόγευμα της Κυριακής όταν ο άνδρας σκαρφάλωσε από το μπαλκόνι και πήδηξε από κάτω, πέφτοντας πάνω στην 83χρονη Φραντσέσκα Μάννο, καταπλακώνοντάς την θανάσιμα.
Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου με πολλαπλά κατάγματα, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή του.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο, προσπάθησαν να σώσουν τη γυναίκα, αλλά ήταν αργά.
Σε μία προσπάθεια να μάθουν τη συνέβη, οι αστυνομικοί αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για διπλή αυτοκτονία ενός ζευγαριού, αλλά αργότερα διαπιστώθηκε πως δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους.