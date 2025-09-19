Γαλλία: Γιατί κινδυνεύει να γίνει ο νέος «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης

Η Γαλλία βιώνει ένα πρωτοφανές πολιτικό και οικονομικό αδιέξοδο και πολλοί εκφράζουν φόβους ότι θα γίνει ο νέος αδύναμος κρίκος σε μία ούτως ή άλλως αποδυναμωμένη Ευρώπη

Newsbomb

Γαλλία: Γιατί κινδυνεύει να γίνει ο νέος «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης

Διαδηλώσεις στη Γαλλία

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το πολιτικό χάος στη Γαλλία έγινε αντικείμενο χλευασμού...ακόμη και στη γνωστή για τις ασταθείς κυβερνήσεις της Ιταλία. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Γαλλία έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς, ένα πολιτικό «κατόρθωμα» αξεπέραστο ακόμη και στις περιόδους μεταπολεμικής πολιτικής αναταραχής της Ρώμης. Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς οι απεργίες και οι κοινωνικές αναταραχές αυξάνονται.

Πολιτική αστάθεια και οικονομική πίεση

Η απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για πρόωρες εκλογές τον Ιούλιο του 2024 δημιούργησε ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο κοινοβούλιο, με κεντρώους, αριστερούς και ακροδεξιούς να διεκδικούν την εξουσία χωρίς να μπορούν να σχηματίσουν σταθερή κυβέρνηση. Οι διάδοχοι πρωθυπουργοί Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις στο βασικό ζήτημα της διαχείρισης του τεράστιου δημόσιου χρέους, που ξεπερνά πλέον τα 3 τρισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 114% του ΑΕΠ.

Η πρόσφατη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας από τον οίκο Fitch υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους έχει φτάσει τα 67 δισ. ευρώ ετησίως και προβλέπεται να αυξηθεί στα 100 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κοινωνική αναταραχή και πολιτική αδιέξοδο

Η γενική απεργία που κηρύχθηκε από τα συνδικάτα χθες (18/9) και οι μαζικές διαδηλώσεις κατά των κυβερνητικών σχεδίων δείχνουν την αυξανόμενη κοινωνική ένταση. Η αριστερά και η ακροδεξιά, που εναντιώνονται στις προτάσεις για περικοπές και μεταρρυθμίσεις, έχουν συσπειρωθεί, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης.

Ο νέος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στενός συνεργάτης του Μακρόν, καλείται να πετύχει μια σπάνια συμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, διατηρώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις για δημοσιονομική πειθαρχία. Ωστόσο, η σύγκρουση ανάμεσα στους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους και το Σοσιαλιστικό Κόμμα καθιστά το έργο σχεδόν αδύνατο, ειδικά ενόψει των επερχόμενων δημοτικών και προεδρικών εκλογών.

Το μέλλον της Γαλλίας και η θέση της στην Ευρώπη

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σύνθετη κρίση που συνδυάζει πολιτική αστάθεια, οικονομική πίεση και κοινωνικές εντάσεις. Παρότι υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η χώρα διαθέτει τα θεμέλια για να ξεπεράσει τον σκόπελο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που προειδοποιούν οτι θα μετατραπεί στο νέο «μεγάλο ασθενή» της Ευρώπης, που θα παραδοθεί στο έλεος εξτρεμιστικών δυνάμειων και θα υποφέρει από οικονομική δυσπραγία.

Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και τηνικανότητά της να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα και οικονομική βιωσιμότητα. Η διεθνής αστάθεια και οι εσωτερικές πιέσεις προστίθενται στο εκρηκτικό μίγμα, ενώ η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της κρίσης στη Γαλλία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση - Πότε επιστρέφει στη δράση

14:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντινόπουλος: «Παραμένω στο ΠΑΣΟΚ» – Διαψεύδει ότι προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο Αγλαΐα Κυριάκου 16χρονος που γρονθοκοπήθηκε από συνομήλικό του

14:25TRAVEL

Λειψοί: Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος δημοφιλών γερμανικών μέσων

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα σημαίνει αλλαγή οικονομικού επιπέδου για την Ελλάδα

14:13LIFESTYLE

Μαραντίνης για Χρηστίδου: «Με αυτόν τον άνθρωπο έκανα δύο υπέροχα παιδιά, αυτό κρατώ μόνο»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κάρυστο – Καίει σε αγροτική περιοχή, επιχειρούν και εναέρια μέσα

14:05LIFESTYLE

Μόνικα Μπελούτσι: Χώρισε με τον Τιμ Μπάρτον μετά από δύο χρόνια σχέσης

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Περισσότεροι από 800 μαθητές δηλητηριάστηκαν από δωρεάν σχολικά γεύματα

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αρκούδα μπήκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Νυμφαίο και έφαγε 15 πρόβατα

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Τοξικός ο καπνός των πυρκαγιών - Θα σκοτώνει 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο

13:53LIFESTYLE

Ξεχάστε τα skinny: H Katie Holmes μας δείχνει το νέο φθινοπωρινό trend στα jeans

13:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός: Αύξηση κατά 15% στις εισπράξεις τον Ιούλιο – Σημαντική άνοδος και στις αφίξεις

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στο Αγρίνιο: 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή

13:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Τα backstage της αναμέτρησης με την Παρτιζάν

13:41LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Ζενεβιέβ Μαζαρί στο Newsbomb.gr πριν την πρεμιέρα του «GNTM»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της απιστίας εις βάρος επικεφαλής ΜΚΟ

13:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: «Ο λαός επωμίστηκε πρόστιμο που θα προσεγγίσει το 1 δισ. εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ»

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας προς Κομισιόν για φαινόμενα αισχροκέρδειας: «Ο καταναλωτής να προστατευτεί από παραπλανητικές πρακτικές»

13:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Αίτημα κατάθεσης 10 εγγράφων από το ΠΑΣΟΚ - Ζητούν άμεσα τη λίστα των 6.000 δεσμευμένων ΑΦΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:34ΚΟΣΜΟΣ

Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μπλακ άουτ, διάλυση του ΝΑΤΟ και εισβολή της Κίνας στην Ταΐβαν - Οι 5 μέρες που θα αλλάξουν τον κόσμο

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο βόρειος πολικός στρόβιλος έρχεται και φέρνει ανατροπές τον φετινό χειμώνα

13:12ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο διαφθοράς στην Ουκρανία: Με 8 βίλες και διαμερίσματα στις ΗΠΑ ο πρώην υπουργός Άμυνας

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Θορυβώδεις και ενοχλητικοί γείτονες: Πώς σας καλύπτει ο νόμος – Δικηγόρος εξηγεί στο Newsbomb για τσιρίδες, γαβγίσματα, οσμές και άλλες φασαρίες

10:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Bασίλης Παπακωνσταντίνου τραγούδησε για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην λαϊκή αγορά

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Ανείπωτη τραγωδία στο Αγρίνιο: 50χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών κατέρρευσε από καρδιακή ανακοπή

17:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «μίλησε» και... βλέπει κακοκαιρία - Τι αναφέρει η πρόγνωση των Αμερικανών

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Mαρίσσα Λαιμού: Η οικογένειά της θα κινηθεί νομικά κατά του βρετανικού ΕΣΥ - «Δεν νιώθω καλά, δεν έρχεται κανείς»

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός στη Λάρισα – «Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα», λέει η καταγγέλλουσα

12:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου: Ποια δρομολόγια εκτελούνται

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με τις κομμένες μουριές στο κέντρο της Αθήνας - Τι λέει στο Newsbomb o αντιδήμαρχος πρασίνου

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Δύο βαριά τραυματίες από έκρηξη σε επιχείρηση με χωματουργικά μηχανήματα

14:40ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Υποβλήθηκε σε επέμβαση - Πότε επιστρέφει στη δράση

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο παρέες – Γροθιές και… τραπέζια στον αέρα

11:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Μελάνια Τραμπ: Τα κρυφά μηνύματα πίσω από τις εμφανίσεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: Ανείπωτος θρήνος στο τελευταίο αντίο στον εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Γιώργο Παυλάκη - Εικόνες

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κάρυστο – Καίει σε αγροτική περιοχή, επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ