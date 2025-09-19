Γαλλία: Γιατί κινδυνεύει να γίνει ο νέος «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης

Το πολιτικό χάος στη Γαλλία έγινε αντικείμενο χλευασμού...ακόμη και στη γνωστή για τις ασταθείς κυβερνήσεις της Ιταλία. Σε λιγότερο από δύο χρόνια, η Γαλλία έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς, ένα πολιτικό «κατόρθωμα» αξεπέραστο ακόμη και στις περιόδους μεταπολεμικής πολιτικής αναταραχής της Ρώμης. Η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, καθώς οι απεργίες και οι κοινωνικές αναταραχές αυξάνονται.

Πολιτική αστάθεια και οικονομική πίεση

Η απόφαση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για πρόωρες εκλογές τον Ιούλιο του 2024 δημιούργησε ένα εξαιρετικά κατακερματισμένο κοινοβούλιο, με κεντρώους, αριστερούς και ακροδεξιούς να διεκδικούν την εξουσία χωρίς να μπορούν να σχηματίσουν σταθερή κυβέρνηση. Οι διάδοχοι πρωθυπουργοί Μισέλ Μπαρνιέ και Φρανσουά Μπαϊρού δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις στο βασικό ζήτημα της διαχείρισης του τεράστιου δημόσιου χρέους, που ξεπερνά πλέον τα 3 τρισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 114% του ΑΕΠ.

Η πρόσφατη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Γαλλίας από τον οίκο Fitch υπογραμμίζει τις αυξανόμενες ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα της χώρας. Το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους έχει φτάσει τα 67 δισ. ευρώ ετησίως και προβλέπεται να αυξηθεί στα 100 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος της δεκαετίας, πιέζοντας ακόμη περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό.

Κοινωνική αναταραχή και πολιτική αδιέξοδο

Η γενική απεργία που κηρύχθηκε από τα συνδικάτα χθες (18/9) και οι μαζικές διαδηλώσεις κατά των κυβερνητικών σχεδίων δείχνουν την αυξανόμενη κοινωνική ένταση. Η αριστερά και η ακροδεξιά, που εναντιώνονται στις προτάσεις για περικοπές και μεταρρυθμίσεις, έχουν συσπειρωθεί, καθιστώντας δύσκολη την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης.

Ο νέος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στενός συνεργάτης του Μακρόν, καλείται να πετύχει μια σπάνια συμφωνία ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, διατηρώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις για δημοσιονομική πειθαρχία. Ωστόσο, η σύγκρουση ανάμεσα στους συντηρητικούς Ρεπουμπλικάνους και το Σοσιαλιστικό Κόμμα καθιστά το έργο σχεδόν αδύνατο, ειδικά ενόψει των επερχόμενων δημοτικών και προεδρικών εκλογών.

Το μέλλον της Γαλλίας και η θέση της στην Ευρώπη

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σύνθετη κρίση που συνδυάζει πολιτική αστάθεια, οικονομική πίεση και κοινωνικές εντάσεις. Παρότι υπάρχουν φωνές που υποστηρίζουν ότι η χώρα διαθέτει τα θεμέλια για να ξεπεράσει τον σκόπελο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που προειδοποιούν οτι θα μετατραπεί στο νέο «μεγάλο ασθενή» της Ευρώπης, που θα παραδοθεί στο έλεος εξτρεμιστικών δυνάμειων και θα υποφέρει από οικονομική δυσπραγία.

Η πορεία που θα ακολουθήσει εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης και τηνικανότητά της να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα και οικονομική βιωσιμότητα. Η διεθνής αστάθεια και οι εσωτερικές πιέσεις προστίθενται στο εκρηκτικό μίγμα, ενώ η Ευρώπη παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της κρίσης στη Γαλλία.

