Ουγγαρία: Σκάβοντας για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή… νεκροθαφτών
Η Ουγγαρία αποτέλεσε το κέντρο του κόσμου για πλήθος νεκροθαφτών, που διεκδίκησαν τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή
Νεκροθάφτες από όλο τον κόσμο συγκεντρωθήκαν στην Ουγγαρία για το Διεθνές Πρωτάθλημα Νεκροθαφτών και τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή.
Αγωνιζόμενοι σε ομάδες των δύο ατόμων, οι νεκροθάφτες σκάβουν τάφους μήκους 2 μέτρων, πλάτους 80 εκατοστών και βάθους 1,6 μέτρων μέσα σε 2 ώρες και στη συνέχεια φτυαρίζουν το χώμα πίσω στις τρύπες, ώστε να δημιουργήσουν έναν κομψό ταφικό τύμβο.
Το εφετινό ήταν το 8ο Διεθνές Πρωτάθλημα Νεκροθαφτών και πραγματοποιήθηκε την 6η Σεπτεμβρίου. Η άριστη επίδοση βαθμολογείται με «10» και τα κριτήρια αφορούν την ταχύτητα, την αισθητική και την ακρίβεια.
Η ουγγρική ομάδα Parakletosz Nonprofit Kft κατάφερε να κατακτήσει το βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με χρόνο λίγο πάνω από τη 1,5 ώρα.