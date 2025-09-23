Η στιγμή που άνδρας με μαχαίρι πέφτει στο έδαφος από περαστικούς στο Λονδίνο

Τη σύλληψη του άνδρα που κρατούσε μαχαίρι έκαναν τέσσερις άνδρες της My Local Bobby, μιας ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι

Η στιγμή που άνδρας με μαχαίρι πέφτει στο έδαφος από περαστικούς στο Λονδίνο

Η στιγμή που άνδρας με μαχαίρι συλλαμβάνεται από περαστικούς σε πλατεία στο Λονδίνο 

Τέσσερις περαστικοί ακινητοποίησαν έναν άνδρα με μαχαίρι στο κέντρο της πλατείας Leicester Square στο Λονδίνο. Οι τέσσερις άνδρες τον αφόπλισαν και του πέρασαν χειροπέδες τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Τη σύλληψη του άνδρα που κρατούσε μαχαίρι έκαναν τέσσερις άνδρες της My Local Bobby, μιας ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι. Οι τέσσερις άνδρες έπιασαν τον άνδρα με τον μαχαίρι αφού εκείνος πρώτα μαχαίρωσε έναν άλλο πολίτη και τραυμάτισε ακόμη έναν, όπως ανέφερε η The Telegraph.

Σε πλάνα που καταγράφηκαν από τις κάμερες σώματος τους, οι τέσσερις ακούγονται να απαιτούν από τον ύποπτο να «αφήσει το μαχαίρι».

Η στιγμή που άνδρας με μαχαίρι συλλαμβάνεται από περαστικούς σε πλατεία στο Λονδίνο

Στη συνέχεια, του πέρασαν χειροπέδες και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς, οι οποίοι βρήκαν στην κατοχή του συλληφθέντα δύο μαχαίρια.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Μετροπολιτικής Αστυνομίας, οι αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο στις 1:08 π.μ. έπειτα από αναφορές για έναν ένοπλο άνδρα που απειλούσε το κοινό.

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, συναντήθηκαν με τους τέσσερις που κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον άνδρα με το μαχαίρι.

Ο εκπρόσωπος είπε στη The Telegraph: «Ένας 50χρονος άνδρας συνελήφθη στο σημείο με την κατηγορία της σοβαρής σωματικής βλάβης, της διατάραξης της τάξης και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

