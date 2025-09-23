Επιβάτιδα κρουαζιερόπλοιου εγκλωβίστηκε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τη θάλασσα 

Μια γυναίκα επιβάτιδα σε κρουαζιερόπλοιο βρέθηκε εγκλωβισμένη σε νεροτσουλήθρα περίπου 9 μέτρα πάνω από το νερό, όπως φαίνεται σε βίντεο που έγινε viral στο TikTok.

Το σύντομο βίντεο διάρκειας 13 δευτερολέπτων την δείχνει να προσπαθεί απεγνωσμένα να απελευθερωθεί, ενώ ακούγεται ένας άλλος επιβάτης να λέει: «Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει».

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια εταιρεία συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με το People, το πλοίο φαίνεται να είναι το «Bliss» της Norwegian Cruise Line, που διαθέτει τη νεροτσουλήθρα «Ocean Loops».

Το βίντεο έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές και σχεδόν 250.000 likes, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν τον τρόμο τους για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η γυναίκα. Ένας χρήστης ρώτησε: «Παθαίνει κανείς κρίση πανικού βλέποντας αυτό;», ενώ άλλος σχολίασε: «Το TikTok με έπεισε να μην μπω ποτέ σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου».

Κάποιοι χρήστες σημείωσαν ότι οι νεροτσουλήθρες διαθέτουν ειδικές εξόδους κινδύνου που μπορεί να ανοίξει το προσωπικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.