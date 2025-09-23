Ένοχος ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο άνδρας που δύο μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, κρίθηκε σήμερα ένοχος για όλες τις κατηγορίες. Ο 59χρονος Ryan Routh καταδικάστηκε, μεταξύ άλλων, για την κατηγορία της απόπειρας δολοφονίας ενός υποψηφίου για την προεδρία, η οποία επισύρει την ποινή των ισοβίων.

Η υπουργός Pam Bondi σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ότι η απόφαση του δικαστηρίου στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι αποφασισμένο «να τιμωρεί όλους εκείνους που επιδίδονται σε πράξεις πολιτικής βίας».

Ο Routh είχε κρυφτεί μέσα σε θάμνους κρατώντας ένα τουφέκι, τη στιγμή που ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο West Palm Beach της Φλόριντα. Εντοπίστηκε από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που περιπολούσαν την περιοχή και απομακρύνθηκε χωρίς να προλάβει να ρίξει ούτε μία σφαίρα.

Ο εισαγγελέας John Shipley ανέφερε στο δικαστήριο ότι το σχέδιό του ήταν «καλά προετοιμασμένο και θανατηφόρα σοβαρό», τονίζοντας πως «αν δεν τον είχαν προσέξει οι πράκτορες, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα ήταν ζωντανός» σήμερα.

Ο Routh είχε δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες και αποφάσισε να αναλάβει ο ίδιος την υπεράσπισή του. Η στρατηγική του βασίστηκε στο να περιγράψει τον χαρακτήρα του ως ευγενικό και μη βίαιο. Σύμφωνα με την κόρη του, Sarah, ο 59χρονος, ο οποίος εργαζόταν ως εργολάβος στεγών, είχε εμπλακεί σε φιλοδημοκρατικά κινήματα στην Ταϊβάν και την Ουκρανία. Ειδικότερα στην Ουκρανία, ταξίδεψε δύο φορές μετά τη ρωσική εισβολή, όπου έμεινε για 10 μήνες βοηθώντας στη στρατολόγηση εθελοντών. Όπως είπε η κόρη του, «πίστευε ότι είχε καθήκον να στηρίζει ανθρώπους που θεωρούσε ευάλωτους ή ανυπεράσπιστους» και «νόμιζε ότι μπορούσε να κάνει τη διαφορά».

