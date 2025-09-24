Γαλλία: 14χρονος μαχαίρωσε καθηγήτρια μουσικής κατά την διάρκεια του μαθήματος

Μια καθηγήτρια μουσικής δέχτηκε μαχαιριά στο πρόσωπο από έναν 14χρονο κατά τη διάρκεια μαθήματος σε γυμνάσιο της βορειοανατολικής Γαλλίας.

Η καθηγήτρια διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπως μετέδωσαν οι ίδιες πηγές.

Ο ύποπτος συνελήφθη λίγο μετά το επεισόδιο, αφού πρώτα προσπάθησε να διαφύγει, αναφέρει το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο Dernieres Nouvelles d’Alsace.

Κατά τη σύλληψη, ο 14χρονος αυτοτραυματίστηκε με το μαχαίρι και επίσης μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο, μετέδωσε ο γαλλικός σταθμός BFM.

Η υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν σε ανάρτηση στο Χ γνωστοποίησε ότι ενεργοποιήθηκε ειδική μονάδα αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών για την υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών, προσθέτοντας πως θα μεταβεί άμεσα στην περιοχή.

«Καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση σε καθηγήτρια από μαθητή Γυμνασίου στο νομό του Κάτω Ρήνου. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου προς την καθηγήτρια και τη σχολική κοινότητα», έγραψε.

Ο δήμαρχος της πόλης Μπενφέλτ, Ζακί Βολφόρτ, όπου σημειώθηκε το περιστατικό, ανακοίνωσε την εκκένωση του σχολείου, χαρακτηρίζοντας το επεισόδιο «μεμονωμένο» σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

Η ασφάλεια στα σχολεία της Γαλλίας έχει αποτελέσει ζήτημα έντονου διαλόγου τα τελευταία χρόνια. Τον Ιούνιο, ο τότε πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού είχε δηλώσει πως η κυβέρνηση θα εξετάσει ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας στις εισόδους σχολείων μετά τον τραυματισμό σχολικού βοηθού με μαχαίρι κατά τον έλεγχο τσαντών.

Επίσης, το 2020 η δολοφονία του καθηγητή Σαμουέλ Πατί, έπειτα από την προβολή σατιρικών σκίτσων του Προφήτη Μωάμεθ στην τάξη του, συγκλόνισε την κοινή γνώμη.