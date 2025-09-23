Μακρόν: Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ μόνον αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχτηκε πάντως ότι το Κράτος της Παλαιστίνης, το οποίο αναγνωρίστηκε επισήμως την Δευτέρα από το Παρίσι, θα ιδρυθεί πραγματικά μόνο «την ημέρα που θα το αναγνωρίσει το Κράτος του Ισραήλ»

Μακρόν: Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ μόνον αν σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μιλάει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης υψηλού επιπέδου στα Ηνωμένα Έθνη με στόχο την κινητοποίηση της υποστήριξης για μια λύση δύο κρατών στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση, τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ. 

Το Νόμπελ Ειρήνης που επιθυμεί σφοδρά ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο» μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, εκτίμησε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, απευθυνόμενος στον Αμερικανό ομόλογό του, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV από τη Νέα Υόρκη.

«Βλέπω έναν Αμερικανό πρόεδρο που κινητοποιείται, που το ξαναείπε σήμερα το πρωί από το βήμα (των Ηνωμένων Εθνών): Θέλω ειρήνη, διευθέτησα επτά συρράξεις. Ο οποίος θέλει το Νόμπελ Ειρήνης. Το Νόμπελ Ειρήνης δεν θα είναι εφικτό παρά μόνο αν σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο» στη Γάζα, υπογράμμισε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος παραδέχτηκε πάντως ότι το Κράτος της Παλαιστίνης, το οποίο αναγνωρίστηκε επισήμως την Δευτέρα από το Παρίσι, θα ιδρυθεί πραγματικά μόνο «την ημέρα που θα το αναγνωρίσει το Κράτος του Ισραήλ».

Ο Μακρόν προειδοποίησε εξάλλου ότι η Γαλλία δεν θα μείνει «άπραγη» στην περίπτωση ισραηλινών αντιποίνων για την αναγνώριση της Παλαιστίνης. «Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μελετήσει όλες τις πιθανές επιλογές, που σημαίνει ότι δεν θα μείνουμε ποτέ άπραγοι (…) Θα υπερασπιζόμαστε παντού τα συμφέροντα της Γαλλίας», τόνισε.

Παράλληλα, ο Μακρόν κατήγγειλε «τη ρητορική της άκρας αριστεράς» που «είναι απαράδεκτη όσον αφορά τον αντισημιτισμό» και «διχάζει τη Δημοκρατία».

«Δεν είναι αυτή η Γαλλική Δημοκρατία. Δεν υπάρχει θέση στη Γαλλία για τέτοιες συμπεριφορές», είπε, αναφερόμενος «στο αντισημιτισμό που εγκαθίσταται στα κολέγια και τα λύκεια» ή στα πανεπιστήμια. Προέτρεψε μάλιστα όλη τη γαλλική κοινωνία να κινητοποιηθεί επειδή «δεν υπάρχει μαγικός νόμος κατά του αντισημιτισμού».

