Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Αισθητός και στην Κολομβία

Ο χάρτης με το επίκεντρο του σεισμού

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18:21 τοπική ώρα (01:21 ώρα Ελλάδος), σε περιοχή της βορειοδυτικής Βενεζουέλας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 7 χλμ.

Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 24 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της πόλης Μένε Γκράντε.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.