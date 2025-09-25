Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα – Αισθητός και στην Κολομβία
Ο σεισμός σημειώθηκε στις 18:21 τοπική ώρα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18:21 τοπική ώρα (01:21 ώρα Ελλάδος), σε περιοχή της βορειοδυτικής Βενεζουέλας.
Το εστιακό βάθος του σεισμού, σύμφωνα με την εκτίμηση του EMSC, υπολογίζεται στα 7 χλμ.
Το ακριβές επίκεντρο τη δόνησης εντοπίζεται στα 24 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της πόλης Μένε Γκράντε.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
