Amazon: Πρόστιμο 2,5 δισ. δολαρίων στον τεχνολογικό γίγαντα - Η «εξαπάτηση» με το prime

Η Amazon θα καταβάλει συνολικά 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια για να κλείσει τη δικαστική διαμάχη με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) σχετικά με τη συνδρομή Prime. Από το ποσό αυτό, 1 δισ. δολάρια αφορά αστικά πρόστιμα και 1,5 δισ. δολάρια θα διατεθούν σε επιστροφές χρημάτων προς πελάτες.

Οι κατηγορίες της ftc

Η FTC κατηγορούσε την Amazon ότι παραπλάνησε εκατομμύρια καταναλωτές ώστε να εγγραφούν στο Prime και στη συνέχεια έκανε σκόπιμα περίπλοκη τη διαδικασία ακύρωσης. Με τη συμφωνία, η υπόθεση διευθετείται χωρίς περαιτέρω δικαστική αντιπαράθεση.

Αλλαγές στην ακύρωση Prime

Η Amazon επιπλέον δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τις ροές και τα βήματα ακύρωσης της συνδρομής Prime, με στόχο πιο καθαρή ενημέρωση και απλούστερη έξοδο για τους χρήστες που επιθυμούν να τερματίσουν την υπηρεσία.

