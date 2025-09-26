Ντόναλντ Τραμπ: Επαναφέρει τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την επαναφορά της θανατικής ποινής στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, με τη Γενική Εισαγγελέα, Παμ Μπόντι, να δηλώνει ότι στόχος του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να επιβληθεί σε όλη τη χώρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε στους δημοσιογράφους «η θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον» και πρόσθεσε από το Οβάλ Γραφείο «αν σκοτώσεις κάποιον ή αν σκοτώσεις έναν αστυνομικό, τότε είσαι αντιμέτωπος με τη θανατική ποινή. Και ελπίζω να μην το κάνουν αυτό».

«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική τιμωρία στην πρωτεύουσα. Εξαιρετική, εξαιρετική, εξαιρετική», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

