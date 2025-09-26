Λόρεν Σάουερς: Ο άνδρας που κόπηκε στη μέση από ανυψωτικό, έπεσε θύμα απάτης
Ο Λόρεν Σάουερς, που έχασε τα μισό του σώμα από ατύχημα με ανυψωτικό, προειδοποιεί για ψεύτικες σελίδες που μιμούνται τον ίδιο και τη σύζυγό του. Το ζευγάρι ζητά από τους θαυμαστές να αναφέρουν τους απατεώνες.
Ο Λόρεν Σάουερς έγινε γνωστός διεθνώς όταν, σε ηλικία μόλις 18 ετών, έχασε τα κάτω άκρα του και μέρος του δεξιού χεριού του ύστερα από ένα φρικτό εργατικό ατύχημα στη Μοντάνα των ΗΠΑ. Το 2019, το περονοφόρο ανυψωτικό που οδηγούσε βγήκε από την πορεία του, έπεσε από γέφυρα 15 μέτρων και τον παρέσυρε, κόβοντάς τον κυριολεκτικά στη μέση. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να τον ακρωτηριάσουν για να του σώσουν τη ζωή.
