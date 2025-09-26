Μεξικό: Εξαφανίστηκε και η σύντροφος του δολοφονημένου Κολομβιανού τραγουδιστή B King

Ανησυχία έχει προκαλέσει η εξαφάνιση μίας ηθοποιού από τη Βενεζουέλα, η οποία συνόδευε τον Κολομβιανό τραγουδιστή, ο οποίος μαζί με τον συνεργάτη του βρέθηκαν δολοφονημένοι στην Πόλη του Μεξικού.

Η Γενική Εισαγγελία δημοσίευσε στα επίσημα δίκτυά της την αφίσα της αγνοούμενης Angelica Yetsey Torrini Leon, γνωστής ως Angie Miller, η οποία ήταν η σύντροφος του Κολομβιανού τραγουδιστή B-King και τον συνόδευε κατά τις τελευταίες ημέρες του στο Μεξικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Μίλερ "εθεάθη για τελευταία φορά στις 23 Σεπτεμβρίου 2025 στην Πόλη του Μεξικού".

Η τοποθεσία, σύμφωνα με τη δημοσιευμένη αφίσα, συμπίπτει με την πόλη όπου εθεάθη για τελευταία φορά ο B King: ένα γυμναστήριο σε συνοικία της μεξικανικής πρωτεύουσας. Υπάρχουν επίσης ανεπίσημες εκδοχές που υποστηρίζουν ότι ο τελευταίος γνωστός σταθμός τους, στο εσωτερικό της πόλης, αφού τα μεξικανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο με ένα αυτοκίνητο που πιθανότατα τους μετέφερε στην τοποθεσία όπου σκοτώθηκαν.

Πριν από την εξαφάνισή της, η ηθοποιός από τη Βενεζουέλα σοκαρισμένη από τη δολοφονία του συντρόφου της και του φίλου και συνεργάτη του, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: "Σήμερα μισώ το Μεξικό περισσότερο από τη ζωή μου (...) δεν είναι δίκαιο αυτό που συμβαίνει".

Η Γενική Εισαγγελία της Πόλης του Μεξικού επιβεβαίωσε στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 ότι τα πτώματα που βρέθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου αντιστοιχούσαν στα πτώματα του B King και του Jorge Luis Herrera Ramos, γνωστού ως DJ Regio Clown.