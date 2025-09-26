Νέες ανθεκτικές στολές μειώνουν τους τραυματισμούς από δάγκωμα καρχαρία

Αυτή η φωτογραφία του Νοεμβρίου 2019 που παρέχεται από την Predapix/Sam Cahir δείχνει έναν λευκό καρχαρία να ερευνά σανίδα δοκιμών με ανθεκτικό στο δάγκωμα νεοπρένιο στο θαλάσσιο πάρκο Neptune Island Group στην Αυστραλία

Αν και τα θανατηφόρα δαγκώματα καρχαριών είναι εξαιρετικά σπάνια, με λιγότερα από 50 σε ανθρώπους παγκοσμίως το 2024, σύμφωνα με το Διεθνές αρχείο επιθέσεων καρχαριών στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φλόριντα, ωστόσο οι θεάσεις τους σε διάφορα μέρη του κόσμου, προκαλούν ένα αίσθημα ανασφάλειας.

Κατά συνέπεια κολυμβητές, τους σέρφερ και τους δύτες να αναζητούν νέους τρόπους για να παραμείνουν ασφαλείς.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Flinders στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας δοκίμασαν τέσσερα υλικά ανθεκτικά στα δαγκώματα και διαπίστωσαν ότι όλα τους μειώνουν το μέγεθος της ζημιάς από δαγκώματα καρχαριών. Πραγματοποίησαν την εργασία σέρνοντας δείγματα των υλικών πίσω από βάρκες και επιτρέποντας σε λευκούς καρχαρίες και καρχαρίες - τίγρης να δαγκώσουν τα δείγματα.

Τα δαγκώματα από τόσο μεγάλους καρχαρίες μπορούν ακόμα να προκαλέσουν εσωτερικές και συντριπτικές κακώσεις, αλλά τα υλικά έδειξαν αποτελεσματικότητα πέρα από μια τυπική στολή από νεοπρένιο, δήλωσαν οι επιστήμονες.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα ανθεκτικά στα δαγκώματα υλικά "μπορούν να μειώσουν τους τραυματισμούς από δαγκώματα αλλά όχι να τα αποτρέψουν.

Υπήρχαν μικρές διαφορές μεταξύ των τεσσάρων υλικών που δοκιμάστηκαν, αλλά όλα "μείωσαν την ποσότητα της ουσιαστικής και κρίσιμης βλάβης, η οποία συνήθως συνδέεται με σοβαρή αιμορραγία και απώλεια ιστών ή άκρων", δήλωσε ο Tom Clarke, ερευνητής του επιστημονικού και μηχανολογικού κολεγίου στο Flinders και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Οι στολές από αλυσιδωτό πλέγμα για την αντίσταση στα δαγκώματα καρχαριών υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, αλλά στερούνται ευελιξίας για υδάτινες δραστηριότητες όπως το σέρφινγκ και οι καταδύσεις, ανέφεραν οι επιστήμονες στην έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Wildlife Research την Πέμπτη. Οι νεότερες στολές μπορούν να σχεδιαστούν έτσι ώστε να παρέχουν ευελιξία καθώς και προστασία.



Η υπόσχεση αποτελεσματικών ανθεκτικών στις καρχαρίες ενδυμάτων είναι ενθαρρυντική για τους ανθρώπους που περνούν πολύ χρόνο σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλοι καρχαρίες, δήλωσε ο Nick Whitney, ανώτερος επιστήμονας και πρόεδρος του Προγράμματος Αλιευτικής Επιστήμης και Αναδυόμενων Τεχνολογιών στο Κέντρο Anderson Cabot Center for Ocean Life του Ενυδρείου της Νέας Αγγλίας στη Βοστώνη. Αυτό περιλαμβάνει τους σέρφερ και τους ψαράδες με καμάκι, είπε.

Ο Whitney, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι είναι επίσης ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα υλικά είναι απίθανο να κάνουν ένα άτομο να "αισθάνεται ανίκητο" και να εμπλακεί σε επικίνδυνες συμπεριφορές γύρω από τους καρχαρίες.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι οι στολές δεν εξαλείφουν όλους τους κινδύνους από τους καρχαρίες και ότι πρέπει ακόμη να λαμβάνονται προφυλάξεις γύρω από τα ζώα.



