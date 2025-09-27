Κυκλώνας αναβαθμίζεται και απειλεί την Καραϊβική

Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 690 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 185 χλμ/ώρα.

Κυκλώνας αναβαθμίζεται και απειλεί την Καραϊβική

Σε αυτή τη δορυφορική εικόνα της Τρίτης, 19 Αυγούστου 2025, που δημοσίευσε η NASA, ο τυφώνας Erin.

NASA Worldview
Ο κυκλώνας Ουμπέρτο ενισχύθηκε ταχύτατα στην Κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον και προβλέπεται πως θα ενισχυθεί περαιτέρω στον κεντρικό Ατλαντικό Ωκεανό τις επόμενες ημέρες, προειδοποίησε χθες Παρασκευή το εθνικό κέντρο παρακολούθησης κυκλώνων/τυφώνων (National Hurricane Center / NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κυκλώνας βρίσκεται περίπου 690 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Υπήνεμων Νήσων, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 185 χλμ/ώρα.

«Τα κύματα που δημιουργούνται από τον Ουμπέρτο θα αρχίσουν να επηρεάζουν τμήματα των Υπήνεμων Νήσων, των Παρθένων Νήσων, του Πουέρτο Ρίκο και των Βερμούδων το σαββατοκύριακο», αναφέρει η ενημέρωση από το NHC.

