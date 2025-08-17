Συναγερμός στην Καραϊβική: Ο κυκλώνας Έριν ενισχύθηκε σε κατηγορία 5 και απειλεί την περιοχή

Αυτή η δορυφορική εικόνα που παρέχεται από το NOAA δείχνει τον τυφώνα Erin το Σάββατο, 16 Αυγούστου 2025.

Ο κυκλώνας Έριν, ο πρώτος της φετινής σεζόν στον Βόρειο Ατλαντικό, αναβαθμίστηκε το Σάββατο στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, την κατηγορία 5. Το τροπικό σύστημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις Μικρές Αντίλλες και απειλεί τα νησιά της Καραϊβικής με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Η ταχύτητα των ανέμων αγγίζει τα 240 χλμ/ώρα, καθιστώντας τον Έριν έναν από τους πιο επικίνδυνους κυκλώνες των τελευταίων ετών. Η απότομη ενίσχυσή του είναι ενδεικτική της σφοδρότητας που μπορεί να λάβουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Συναγερμός στο Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένους Νήσους

Η πορεία του Έριν κατευθύνεται προς τις Μικρές Αντίλλες, περιλαμβάνοντας τις αμερικανικές και τις βρετανικές Παρθένους Νήσους αλλά και το Πουέρτο Ρίκο – περιοχή που εξακολουθεί να φέρει τις πληγές του κυκλώνα Μαρία, ο οποίος το 2017 προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές και κόστισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Το Εθνικό Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλώνων (NHC) των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι το βράδυ του Σαββάτου ο Έριν βρισκόταν περίπου 235 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Πουέρτο Ρίκο. Μέσα σε μόλις 24 ώρες αναβαθμίστηκε από κατηγορία 1 σε κατηγορία 5, γεγονός που δείχνει την απρόβλεπτη και επικίνδυνη δυναμική του.

Επόμενοι σταθμοί και πιθανές επιπτώσεις

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις αναφέρουν ότι ο κυκλώνας θα κινηθεί βορειοδυτικά, προσεγγίζοντας τις Μπαχάμες το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα. Στη συνέχεια αναμένεται σταδιακή εξασθένηση. Παρά το γεγονός ότι η πορεία του προβλέπεται να παραμείνει μακριά από την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, ειδικοί προειδοποιούν πως μεγάλα κύματα μπορεί να πλήξουν τις ακτές της Βόρειας Καρολίνας.

